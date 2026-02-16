年薪7位數喊「一輩子租房」！26歲男3點分析：找不到買房理由

▲原PO年薪七位數，但仍不打算買房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

在薪資停滯、高房價時代，無殼蝸牛該租房還是買房？就有一名26歲網友表示，自己年薪已達七位數，但因為對資產報酬率（ROI）特別介意，因此以3點分析台灣房地產的發展後，反而更確定不買房的想法，直言打算「一輩子租房」。貼文一出便引發熱議。

該名網友在Dcard以「26歲的我打算一輩子租房」為題發文，表示自己年薪有七位數，算這個時代為數不多的中產階級，但自己對資產報酬率（ROI）特別介意，加上最近差不多同齡的人都在考慮存買房的頭期款，所以就認真研究了一下台灣房地產的發展，得到了一些「暴論」，想聽聽網友的觀點。

1、股市報酬率更高

原PO表示，若將相同的資金投入標普500指數，近五年年化報酬率約有13%，相較於放在房市平均約4%，多出的投資收益足以cover自己在外租屋的開銷，且資金流動更自由。

2、買房後將犧牲職涯靈活性

原PO認為，一旦買了房基本上就只能成為老闆的牛馬，因為把大筆資金鎖死在頭期款，每月的房若貸繳不出，壓力會非常大，為了穩定的薪水，就算在職場遇到不合理待遇，也只能硬吞下去，「生活被鎖在一個城市和一間公司一輩子，很難有機會出去喘口氣追求更好的職涯發展」，這看似穩定，實際上卻犧牲了職涯的靈活性。

3、30年後房子難賣

原PO還從少子化來分析，認為出生人數算是房市的領先指標，「大概領先三十年吧」，所以三十年後的潛在買方人數，恐只剩下1/3，屆時房市應該會是買方市場，到時賣房將很難有好價錢。

基於上述3理由，原PO直言，他認為對1990到2000年出生的這一代來講，「實在找不到非買房不可的理由」。

貼文一出立刻引發熱議，「沒有結婚、一個人過，不買房真的很推」、「真的太貼切了，看到公司的買房社畜都不敢離職就想笑」、「一樣的錢投入股市報酬率高太多了，即使老了租不到也一定買得起」、「第二點真的太貼切了，看到公司的買房社畜都不敢離職就想笑」、「追求資產最大化All in股市絕對沒錯，隨便買個VOO、VT都比買房增值快」、「我覺得少子化遲早燒到房市，股利付房租代替買房勝率很高」。

也有網友持反對觀點，「房子一樣能抵押出來投資，金額遠比信貸還高，利率也差不多甚至更低，有房住本金更多、套利更快」、「買房好處多多，光是少了房東機機歪歪、情緒勒索，心情就極度愉快」、「買第一間房相當於開五倍槓桿，其實是有機會打贏SP500的」、「租屋也要租的到，很多人不租老人的」、「步入老年前要買一間套房，不然老人家很難找到房源」。