比住在家鄉還便宜　英國夫妻「賣掉一切」帶女兒環遊世界

英國一對夫妻發現，在現在這個物價不斷上漲的時代，帶著女兒環遊世界的花費竟然比留在家鄉租房生活便宜，於是他們決定帶著6歲女兒展開為期一年半的壯遊。

收入一半付房租 夫妻寧可出國玩

居住在英國柴郡的37歲女子海莉(Hayley Trow)與45歲丈夫路易斯(Lewis)表示，他們在規劃旅行時意外發現，只要準備約2530美元至3795美元（約台幣7.9萬至11萬元）的預算，足以讓他們去任何想去的夢幻假期，然而同樣的錢卻無法在家鄉享受舒適生活。

這對夫妻表示，2人的收入雖然為5422美元至6778美元之間（約台幣17萬至21萬），但超過一半的錢都被迫用於房租和生活費用，「發現這點真是讓我大開眼界，我才意識到日常生活到底有多花錢」。

雖然環遊世界比在家鄉生活省錢，不過這對夫妻表示，最初啟發他們計畫壯遊不是因為金錢考量，而是源自於2022年全家到澳洲旅行，美好的經驗讓他們從此愛上旅遊，也希望能讓女兒有更多機會去認識這個世界。

海莉與路易斯表示，要放棄高薪的工作和在家鄉的一切真的很不容易，旅遊初期也常遭到家人質疑，但現在他們在峇里島每月只要花406美元（約台幣1.2萬元），就能擁有附泳池的高級公寓，日常開銷不但遠低於英國，還能擁有更豐富的生活，更讓他們覺得自己做了正確的決定。