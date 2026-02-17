女裝修老屋地板發現「不祥黑手印」　房仲揭前屋主孤獨死真相





▲女在地板發現不詳黑印。（圖／翻攝自TikTok／snyderrealestategroup_ia）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州一名女房仲購買房產後，計畫裝修翻修作為出租房，沒想到當她撕開地毯時在地板上發現不祥的黑色手印，疑似是前任屋主死亡後留下，畫面看起來十分驚悚。

地板留黑印 屋主追查揭悲傷過往

女房仲史奈德(Nikki Snyder)在網路上分享，她2021年時在第蒙市購買了一棟出租房，由於前任租客搬走時把地毯弄壞，所以她決定重新更換地板，沒想到進行翻修時，意外在木頭地板上看到詭異手印。

史奈德表示，她特別聯繫之前負責這間房產的房仲，得知這棟房產2015年7月時曾發生孤獨死事件，由於前任屋主死亡時是夏天，遺體在沒有空調的悶熱房中幾個星期才被發現，可能因為這樣導致地板上殘留人體印記。

恐怖畫面破300萬觀看 網友嚇喊凶宅

影片曝光後獲得300多萬點閱，恐怖景象讓許多網友驚呼，「我的天啊，竟然是死人留的」、「原來是凶宅」、「天啊，我不敢住在這種房子中」。

史奈德表示，由於影片爆紅，搞得她的房子被認為是凶宅，幸好後來入住的房客知道情況後不在意。