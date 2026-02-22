「寶佳大道」年交易1392筆居中市之冠　中古屋2字頭買得到

記者陳筱惠／台中報導

有著「窮人高速公路」之稱的台74線，已是台中人南來北往的重要快速通道，根據實登統計，2025年台中市中古屋10大交易熱門路段出爐，太平區「環中東路三段」以年交易1392 筆的傲人成績奪下最熱門交易路段。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！





▲2025年台中市中古屋10大交易熱門路段出爐，太平區「環中東路三段」以年交易1392 筆的傲人成績奪下最熱門交易路段。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

太平新光重劃區74交流道兩側，僅短短5年時間，就從滿是工地變成滿是大樓，也因寶佳機構在此大舉推案，包含櫻花建、合宜、勝美、泓瑞、和築、聚佳、佳福建設等相繼推案，而成為一條壯觀的「寶佳大道」。

太平區為從74號快速道路串連的「首購天堂」，奪下冠軍的太平區環中東路三段，受惠於台74線快速道路的強大運輸能力，成功串接起太平新光重劃區與北屯機捷特區。

▲太平新光重劃區因寶佳機構眾子弟兵在此大舉推案，而成為一條壯觀的「寶佳大道」。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出：「該路段具備極強的地段優勢，對於中漂族與市區溢出的首購族，具備強大磁吸力。目前該路段新案價位多落於3至4字頭，中古屋仍維持在2至3字頭的親民價，出現顯著的價差效應。」

尤其近年區域內大型造鎮案接連完工入厝，龐大的交易量體讓太平環中東路穩坐台中房市「交易王」寶座。

而海線「蛋白區」梧棲區，一口氣攻佔榜單4個席次，在前10名熱門路段中，梧棲區分別佔據第二的八德東路、第三的八德路一段、第四名的臨港路四段及第七名的四維中路。

過去被視為邊陲、甚至是「蛋殼區」的海線，如今已成為成交主力。對此，住商不動產中區協理賴萬指出，梧棲區的翻轉除了有軌道經濟效益外，也有產業人口支撐，而催出交易量的還是房價基期優勢。

▲台中市2025年中古屋交易最熱門路段一覽表。