新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會





▲去年房市買氣急凍、全台成交量低迷，高雄也難逃「量縮、銷售期拉長」的壓力，市場上待售物件明顯增加。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年房市買氣急凍、全台成交量低迷，高雄也難逃「量縮、銷售期拉長」的壓力，市場上待售物件明顯增加。根據《591房屋交易網》統計，高雄目前網路待售量最多的社區前3名，位於南、北高都有，產品涵蓋預售新案換約與中古屋轉手。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

根據《591房屋交易網》統計指出，高雄待售量名列前段班的社區，以鹽埕區預售屋「港灣1號院」網路待售量58件居冠，其次為三民區預售屋「鑫空樹」46件，而橋頭區中古屋「全民萬歲」則以42件緊追在後。

相較其他社區，這些大型社區的待售戶數確實偏高，也讓「賣壓是否擴大」成為外界關注焦點，針對高雄待售社區現況，《591房屋交易網》新聞公關組長林哲緯指出，在政策與資金緊縮的雙重壓力下，買方縮手觀望，導致部分大型社區庫存去化變慢。

不過，雖然帳面上的待售戶數增加，林哲緯說：「但若換算成佔總戶數的比例，賣壓其實並未如想像中嚴重。」

▲高雄待售社區TOP3 。資料來源：《591房屋交易網》。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

林哲緯表示，從數字來看，賣壓最重的榜首「港灣1號院」總戶數高達1105戶，扣除重複刊登後，實際待售不到60件，佔比極低。第三名的橋頭「全民萬歲」，因主打捷運宅且房價親民，早先吸引大量投資客進場。如今受限貸令衝擊，確實開始屋主「跳船」，惟社區共820戶，整體待售比例仍相對有限。

高雄市房屋市場調查協會理事長蔡博丞表示，「鑫空樹」去年建商已封盤不賣，不過因為有部分已購客在《平均地權條例》禁換約前入手，因此仍可以轉售，現階段市場上銷售的物件，都是已購客換約釋出，研判是已購客對房價的期望值較高，換約價還要加上已購客的獲利，以致去年實際轉手的成交量相對低迷。

