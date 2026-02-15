台中社宅逾4100戶「興建ing」！　拚2029年完工

▲台中市北屯區廍子安居一共規劃1430戶。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／台中報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。住都中心目前在台中市進行中有12案，拚2029年前陸續完工。

社宅興建進行中的包括潭子區頭家安居規劃490戶，套房型294戶、兩房型148戶與三房型48戶，預計2027年完工。北屯區的廍子安居一共規劃1430戶，套房型912戶、兩房型414戶與三房型104戶，已於2024年動工、預計2029年完工；北屯區另有東光好室規劃123戶，套房型64戶、兩房型50戶與三房型9戶，於2024年開工、預計2028年完工；北屯區松竹好室則是規劃110戶，套房型55戶、兩房型44戶與三房型11戶，預計2027年完工。

值得一提的是，位於太原火車站附近的國豐安居A，已於2025年12月核發建照，未來將有待開工動土，不遠處還有兩案國豐安居B、國豐安居C至今仍在規劃中。

西屯區社宅興建進行中的有惠民安居，規劃210戶，套房型107戶、兩房型78戶與三房25戶，預計2027年完工；2025年最新開工的是新平好室，一共規劃152戶，預計2028年完工。北區「明新安居」也在2025年核發建照，並在2個月內火速開工，拚2029年完工。

南屯區春社安居A規劃402戶，預計2028年完工；烏日區規劃206戶的榮泉安居也預計2028年完工；霧峰區的吉峰安居規劃534戶，預計2028年完工。太平區160戶的永富好室，在2025年5月核發建照，8月開工，同樣力拚2028年完工。北區293戶明新安居也是在2025年核發建照後並開工，預計在2029年完工。

