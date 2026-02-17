對多家房仲下「要約」算違約？　地政士直言：首購族易踩陷阱

▲ 房仲帶看，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

「如果我同時向不同房仲、不同房子提出要約，真的不會出事嗎？」一名網友在「買房知識家」提問，因為他聽信房產網紅說法，認為只要把價格錯開，其中一家屋主點頭就撤回其他要約即可。但專業人士提醒，這種操作恐怕讓首購族在無意間踩進違約陷阱。

有些房市KOL宣稱「多方出價、快速撤回」是安全策略，讓不少人誤以為要約只是試水溫。但地政士指出，這樣的說法其實過度簡化，忽略了要約本身就有法律效果，一旦賣方回簽，就不是一句「不好意思」能解決的事。

要約不是聊天訊息 而是法律承諾

買房專家解釋，不論是繳了斡旋金，或是簽署正式要約書，都屬於明確的購買意思表示。換句話說，這不是先卡位、之後再想，而是已經表達「我願意買」。只要賣方在期限內同意，契約關係就算成立。

真正的關鍵不在於你同時找了幾家房仲，而在於「誰先答應」。如果賣方已經簽回，但買方卻因為另一路談成而不履約，就可能構成違約，最直接的後果就是斡旋金被沒收，甚至還可能衍生損害賠償。

時間差才是最大地雷 價格不同也沒用

不少糾紛都出在時間掌控失準。像是A、B兩位仲介幾乎同時拿回屋主同意的要約，買方卻只想買一間；或者C仲介為了拖時間，聲稱屋主已點頭，實際卻未成立。只要出現「雙方都承諾」的狀況，風險立刻升高。

至於網路流傳「1000萬、950萬、900萬一起下，誰答應就買誰」，業內普遍搖頭。專家直言，價格高低不會影響要約的效力，只要其中一家在有效期限內同意，契約就算數。時間一交錯，責任幾乎全落在買方身上。

這不是競標遊戲 出事只能自己扛

一名地政士私下感嘆，很多人把要約當成聊天試探，但在法律眼中，那已經是正式承諾。所謂「先下再說、再通知撤回」的說法，看似聰明，其實是把所有法律風險一次背在身上。

想想看，動輒上千萬元的不動產交易，真的會像訂餐廳、搶演唱會門票一樣隨便嗎？萬一真的出事，會有人替你賠那筆斡旋金嗎？恐怕到最後，只剩買方自己，對著合約懊悔不已。