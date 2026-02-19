ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

星級飯店也難逃！房務點名3物品超髒　一票同業點頭：都自己帶

▲房務,飯店（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲星級飯店實習生透露，為了節省時間，不少房務會簡化清潔步驟。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王麗琴／綜合報導

通常民眾對星級飯店房間的乾淨度具有高度信任，不過一名自稱曾在星級連鎖飯店擔任房務實習生的男網友卻指出，飯店客房並未如外界想像的乾淨，雖然「看起來整齊」，實際上有些東西卻超髒，像是杯子、熱水壺，甚至是毛巾等物品，都只是用抹布簡單擦拭。貼文引來不少自稱同業的網友認同，直呼「做過房務就知道有多糟」。

該名房務實習生在Dcard以「原來有些飯店真的很髒」為題發文，表示新人訓練時，都是教標準的整房方式，通常整理一間房需40至50分鐘，但他發現多數同事僅花20至30分鐘便完成，於是跑去請教他們，才知道速度快的方式。他透露，為了節省時間，不少人會簡化清潔步驟，如杯子與熱水壺只用清水沖洗，或不沖水僅用抹布擦拭，沒水漬就好；馬桶與浴缸也只清潔表面而已，根本與訓練中必需使用清潔劑+菜瓜布刷洗有所差異。

原PO也提到，在他實際整理過程中，曾發現水杯殘留牙膏或飲料氣味、保潔墊上有血漬或不明液體跟毛髮，甚至有些人會拿客人用過的毛巾擦遍整間房間，包括馬桶、水杯與地板。這讓他在往後外出旅遊住飯店時，都不敢用水杯，浴缸也會先用熱水沖過一遍才敢泡。

原PO指出，因為房務人員有整房壓力，每天每人要整理約12間客房，若遇到房客晚退或把房間弄很亂，導致整理起來很費時，做太晚會被催被唸，晚下班也不一定有加班費。

但他強調，並非每位房務人員都如此，仍有少數人會確實依照標準流程清潔。同時聲明，他的經驗不代表每間有飯店，有些飯店還是超乾淨又衛生的。

貼文一出立刻釣出大批自稱房務的網友留言，「做7年的房務完全認同，去外面住，我是覺得不敢用他們的毛巾的」、「千萬別用真的，飯店的熱水壺比馬桶還髒，絕對不會想知道我曾經在裡面看到什麼」、「做過房務就知道飯店有多髒，之前看過用菜瓜布刷洗手台刷完接著刷杯子」、「日本很多飯店也這樣，不要問我為什麼知道」。

也有人留言表示，「做過房務，現在出去住飯店我還是會用毛巾欸，雖然真的會擦地板，但是用完會送廠商消毒清洗」、「上個月去星級飯店試做房務，30分內整理完退房真的超難」、「跟我想像的一樣，所以我每次住再高級的飯店都一定會自己洗/ 擦一遍」。

