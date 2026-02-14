新店女富豪0貸1.56億買「聯聚瑞和」　登2025台中最貴交易

▲盤點2025年台中市最高總價的住宅交易，成屋為1.56億元成交台中最高樓「聯聚瑞和大廈」20樓戶摘冠。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

盤點2025年台中市最高總價的住宅交易，成屋為1.56億元成交的七期豪宅「聯聚瑞和大廈」20樓戶摘冠，預售屋的住宅總價冠軍。經查，該戶由2位來自新店區的鄭姓女富豪購入。

即便房市景氣不佳，但盤點台中2025年高端住宅房市，仍有不少「創價」紀錄，盤點2025年台中市最高總價的住宅交易，成屋為1.56億元成交的七期豪宅「聯聚瑞和大廈」20樓戶摘冠。

經查，購入的自然人為2位鄭姓女富豪，各1/2共同持有，全案採無貸款交易，皆住在新北市新店區。

不僅成屋案表現驚人，在預售大樓的部分，基地座落歌劇院第一排的「聯聚理安大廈」，33樓戶預售也以超過1.51億元的總價，成為2025年台中總價最貴的預售大樓住宅，僅次於單元二豪墅「大境雲深」，讓聯聚建設保持「豪宅一哥」稱號。

▲「聯聚瑞和大廈」為七期指標大坪數豪宅，配備公設相當驚艷，實登揭露共計66筆且戶戶破億元。（圖／記者陳筱惠攝）

「聯聚瑞和大廈」位於市政北七路，正對秋紅谷公園，樓高43層，是中台灣最高豪宅大樓，坪數規劃165、330坪，被稱為七期豪宅頂級藏品。去年1月該社區17樓戶以1.51億元成交、單坪79.24萬元，成是2025年首筆破億豪宅交易，後續在年末再現1.56億元成交，為蛇年封關交易畫下漂亮句點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「締造2025年台中最高總價住宅交易的『聯聚瑞和大廈』，不僅位處七期市政核心區段，還擁有秋紅谷公園第一排的景觀優勢，加上社區樓高超過40層，是中台灣現今樓層最高的住宅大樓，指標性突出，因此社區最高單價突破百萬大關。」

據了解，聯聚建設目前在售預售住宅案包含刷新台中紀錄的「聯聚玉衡大廈」以及「聯聚理安大廈」，分別以每坪143.8萬元，及每坪142.8萬元，雙雙改寫台中預售豪宅單價新高。商辦案部分還有「聯聚中衡大廈」，該基地位於市政北二路與朝富路口，規劃37層樓高，產品坪數為60至130坪，每坪開價80萬至120萬元。

聯聚建設總經理王于娟表示：「商辦案攜手義大利國際建築團隊ACPV ARCHITECTS打造七期最新商辦地標，去年底進場開賣，該案總銷金額高達220億元，隨著中台灣產業轉型，住宅市場受到壓抑，但好作品不會寂寞，再往另一個方向想，就是商辦市場崛起，新案結合國際設計視野與嚴謹安全標準，更是受到重視長遠願景與品牌內涵的企業青睞。」

