開車2小時參觀豪宅　幸運男22天後接到電話嚇：這棟房是你的了

▲▼豪宅,客廳,裝潢,房間,房。（示意圖／視覺中國CFP）

▲生日禮物讓男子改變人生。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子生日收到朋友送的彩券，沒想到因此改變人生，一夕之間變成千萬富翁，獲得黃金海岸市一棟價值1300萬澳幣（約台幣2億多元）豪宅，與價值10萬澳幣（約台幣211萬元）的金條。

生日禮獲抽獎券　男子22天後中豪宅

來自布里斯本的男子安德魯(Andrew)，在12月1日生日那天獲得朋友贈送的抽獎券Dream Home Art Union，一張只要價5澳幣（約台幣105元），由於他很喜歡這個禮物，後來自己也跑去買了幾張。

安德魯因為好奇，還和伴侶特別開車2小時，前去一睹抽獎券最大獎千萬豪宅的風采，沒想到22天後發現自己成為豪宅主人，「我當時看到房子心想，哇，房子看起來好棒，老實說，我以前覺得自己永遠都買不起這種房子」。

5房5衛豪宅入手　他直呼像做夢

安德魯贏得的豪宅擁有5間臥室和5間衛浴，還配備了價值483,247澳幣（約台幣1078萬元）的名牌家具和高端廚房電器，他感動表示，「我真的太震驚了，這幾乎改變了我的人生，完全超出我的意料之外」。

安德魯除了獲得豪宅，另外購買的彩券還讓他贏得價值10萬澳幣的黃金，他計畫把獎金用來還清一些帳單與房貸，考慮未來會搬到豪宅新家，目前在布里斯本的住家也會繼續保留。

