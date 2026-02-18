不靠爸媽自己存　正妹水電工「21歲擁有2間房」超狂買房術曝光

▲女子靠自己的努力買房。（圖／翻攝自Instagram／lina.donelly）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名21歲女子年紀輕輕就已經擁有2間房產，並且正在準備購買第3間，引發外界關注。她近來分享自身經驗，表示自己是透過多年來的努力和儲蓄，才能擁有房產。

14歲開始學習房市 她靠自己存到頭期款

來自西澳哥斯內爾斯市(Gosnells)的21歲女子莉娜(Lina Donelly)，向當地媒體分享，她從14歲開始了解房地產市場後便開始努力，「我給自己設定了目標，等到滿18歲，就要努力學習更多知識與投資」。

莉娜17歲時成為一名全職的電工學徒，從此開始努力存錢，靠著自己的薪水慢慢存到買房的頭期款，原本計畫在市區買房的她，因為新冠肺炎疫情爆發導致房價高漲，所以她放棄在珀斯買房，改到距離市區約2小時車程的郊區納羅金(Narrogin)買了第一棟房產。

21歲成功擁有2間房 女給首購族建議

莉娜表示，第一間房產售價為22萬澳幣，頭期款為3萬澳幣，作為出租房使用，後來她完成學徒訓練，獲得加薪再加上房產出租收入，讓她在短短8個月內存到第二筆頭款，與同居伴侶合資買下第二棟房產自住。

莉娜2棟房子都選擇浮動利率貸款，預期未來降息時可降低還款壓力。對於想要成為首購族的人，她建議可鎖定價格較低、需要整理的物件，「第一間房子真的不需要很豪華，它只是要讓你能跨出第一步，之後你才有機會買到更好的房子」。