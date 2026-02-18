ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不想當房奴！英國夫妻變賣家產　全家移居泰國讚：生活更美好

不想當房奴！英國夫妻變賣家產　全家移居泰國讚：生活更美好。（圖／翻攝自TikTok／jasmineriam）

▲夫妻決定搬到泰國。（圖／翻攝自TikTok／jasmineriam）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻受夠當地陰鬱天氣與高房價，近來決定賣掉她們在英國的所有財產，只花了6個月的時間，成功帶著孩子從英國搬到泰國，希望能為家庭換取到更有品質的生活。

身為二寶媽的女子賈思敏(Jasmine Riam)表示，她和丈夫雖然覺得在英國的生活很棒，可是時常下雨的天氣，加上不斷高漲的生活成本，愈來愈讓他們喘不過氣，不管再怎麼努力工作，到了月底戶頭裡面總是沒剩多少錢，2人為了工作也犧牲許多陪伴孩子的時間。

擁有一半泰國血統的賈思敏，腦中開始浮現全家搬到泰國生活的想法，後來為了實現計畫，她和丈夫徹底斷捨離，只花了6個月就把在英國大量的物品賣掉，最後成功籌到5000到10000英鎊（約台幣21萬到42萬元）作為搬家基金。

賈思敏表示，賣掉大量物品心情意外輕鬆，搬來泰國後也尚未遇到意料之外的大量支出，最棒的是，現在全家人可以一起在泰國享受更開心的生活，「我們現在時常帶著孩子去海邊散步，還能抽出時間去按摩，一家人有了更多高品質的相處時間，是一份很珍貴的禮物」。

