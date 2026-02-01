「以房養老」衝新高！2025年辦1359件、核貸96億元雙破紀錄

▲2025年以房養老辦理1359件、核貸96億元，件數與金額雙雙創新高。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

銀行持續推動以房養老業務，金融監督管理委員會最新統計顯示，2025年全年以房養老辦理件數達1359件，年增15.13%，核貸金額約96億元，年成長18.86%，單年度件數與核貸金額雙雙改寫歷史新高。金管會指出，成果可能與房地產價格走高、銀行積極宣導，以及高齡者對資產活化接受度提升有關。

銀行自2015年起開辦商業型不動產逆向抵押貸款，又稱以房養老。此類商品是由高齡者以名下不動產設定抵押權，在約定年限內由銀行按月撥付生活資金，期滿時再一次清償貸款本息，協助補足退休後現金流需求。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至2025年底，共有16家銀行承作以房養老，累計核貸件數達1萬340件，核貸總額約605億元。近3年核貸金額分別年增17.46%、14.64%與18.86%，顯示整體業務呈現穩定成長趨勢。

單就2025年觀察，全年辦理件數1359件、核貸金額96億元，兩項數據皆創新高。張嘉魁說明，主要是因高齡化社會資金需求增加，加上房地產價值上升，使可貸額度提高，銀行強化宣導後，也帶動年長者參與意願。

金管會資料顯示，申辦以房養老的女性略多於男性，女性累計核貸5935件、占57.4%，男性為4405件、占42.6%，平均承作年限約22.08年。目前承作銀行共16家，以公股行庫為主要推動力量。