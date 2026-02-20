年輕人會想買透天？網掀論戰：不好是買不起

▲大家會想住透天還是公寓大樓。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

買房時你會考慮透天厝嗎？有網友日前指出，少子化加上結婚的人變少，主流大三房或四房住宅也可以住不少人，那家庭人口在三人以下的人還會選擇透天厝嗎？好奇「現在會想買透天厝的人是什麼需求」，對此，有人就認為住透天厝可能有共居需求，且不用像公寓大樓什麼都要跟鄰居共用，且透天厝一層一個功能，想不到哪裡有缺點。

PTT《home-sale》有人好奇表示，有人說在少子化的社會，大三房或四房的需求可能會越來越少，所以他認為透天厝的市場應該會更糟糕，「大家都在說老公寓年輕人不愛，老透天年輕人也不愛更沒需求吧？」

針對原PO的看法，不少人持反對意見，「有家庭共居需求吧」、「老公寓不愛，但老透天可以自己拉皮，為何不愛」，「透天就一層一個功能，哪有不好，不好是買不起而已」、「透天才住的舒服好嗎，大樓什麼都要跟人家共用」、「純住電梯透天很舒服耶」。

關於電梯透天，本站先前曾報導《買電梯透天不如大樓？ 網點關鍵一面倒：沒後悔過》，不少網友都認為透天厝有電梯大贏公寓大樓，「不管透天有沒有電梯，我認為透天大於電梯大樓」、「有電梯當然方便很多，出國搬全家行李的時候多方便」、「我買了電梯透天，到現在都沒後悔過」，但也提醒如果想購入電梯透天厝，一定要在電梯內裝市內電話，若不幸遇到緊急狀況，才方便對外求救。

▲你會想買透天厝嗎？（圖／翻攝自PTT）