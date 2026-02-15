親友買房「空間卻很小」　她租30坪房爽爽住！網搖頭：買比較好

▲原PO好奇大家覺得買房好還是租屋好？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

買房是許多人的夢想，但若沒有足夠的預算，能買的坪數就有限。近日有女網友發文表示，身邊親友陸續買房，但空間僅有10到15坪，不僅生活顯得壓抑，還得背負沉重房貸。反觀自己租屋居住，用相對輕鬆的價格就能享有30坪的大空間，大家覺得買房好，還是租屋好？貼文曝光後，引起討論。

親友晉升有殼族，但屋內空間卻狹小

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「買房好還是要租屋呢？」為標題發文，提到最近身邊有不少親友買房，雖然晉升為有殼一族，但礙於預算，購入的空間多半只有10到15坪。原PO觀察到，這些朋友原本居住的空間較大，如今搬入小宅後，許多物品被迫斷捨離，且若未來有生育計畫，空間恐更顯不足，生活感不僅變得擁擠壓抑，還得承擔龐大的房貸壓力，導致生活品質下降。

租屋享30坪大空間，遇到惡鄰也能搬走

原PO透露，自己目前不是居住在大城市，租坪數約30坪的房子，不僅租金負擔得起，還有充足空間放置副業貨物。而且她認為，租屋遇到惡鄰居可以隨時搬走，但買房卻沒那麼容易脫身。她更舉香港朋友住5坪房為例，生活極度壓抑，連男友也覺得會住到生病。

原PO對此也好奇，不知道大家覺得租房子好，還是買房子好？想知道大家的意見，因為她曾想過，乾脆一輩子租屋好了，畢竟他們那邊一萬多元，就能租到三房兩廳含車位的房子。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「未來會結婚嗎？如果不會就繼續租」、「依長期來看，房貸跟房租只差一個字，但都是每月要付出的一筆費用，房貸付久了，以後房子是自己的，房租付久了，房子依舊是別人的」、「買比較好」、「有能力就買，租屋到最後你就會知道你只是在幫人繳房貸而已」。