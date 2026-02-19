ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

女翻修百年歷史老宅　撕下壁紙「發現絕美復古花磚」驚：挖到寶

女翻修百年歷史老宅　撕下壁紙「發現絕美復古花磚」驚：挖到寶。（圖／翻攝自TikTok／leahsetherealcottage）

▲女子在古宅壁紙下發現驚喜。（圖／翻攝自TikTok／leahsetherealcottage）

記者李振慧／綜合報導

英國一名24歲女子在北安普敦郡買下一間老屋，並在網路上分享翻修過程，當她撕開牆上有著百年歷史的老舊壁紙時，沒想到裡面竟然藏著美麗的復古磁磚，讓她震驚又感動。

老宅翻修挖到寶　壁爐下藏復古花磚

身為內容創作者的女子莉亞(Leah)，去年搬進她在英國北安普敦郡買下了一間建於1826年的鄉村小屋，計畫自己DIY把老宅翻修，並把過程分享在個人TikTok上，獲得許多網友追蹤。

@leahsetherealcottage

I’M OBSESSED

♬ original sound - Hollie Freeman

莉亞在影片中分享，當她撕開貼在壁爐上的黑白花紋壁紙時，赫然發現底下藏著一整組精緻的原始花磚，圖案充滿了花卉與自然元素，設計看起來典雅又華麗，讓她非常驚喜，最後決定保留作為家中裝潢的亮點。

影片曝光後獲得30多萬點閱，莉亞的發現讓許多熱愛居家裝飾的網友驚呼，「天啊，太美了」、「驚訝到下巴都掉下來了」、「是我夢想中的磁磚」、「我很高興前屋主使用不會毀壞磁磚的方式蓋住，沒有毀掉它」。

關鍵字：復古磁磚老屋翻修英國裝潢房產房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

