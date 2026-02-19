ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買130年老屋收「前屋主神秘信件」　夫妻循線找到陰森密室古物

買130年老屋收「前屋主神秘信件」　夫妻循線找到陰森密室古物。（圖／翻攝自TikTok／living_in_history）

▲夫妻買房後收到神秘信件。（圖／翻攝自TikTok／living_in_history）

記者李振慧／綜合報導

國外一對夫妻在網路上分享，他們購買了一棟有著130年歷史的老房，結果收到一封來自前任屋主的信，裡面揭露了許多這棟房子不為人知的祕密，除了讓他們找到許多藏在屋中的陳年物品，還發現一間密室。

前屋主留信爆祕密　夫妻找到隱藏空間

女子寇特妮(Courtney)在網路上分享，她和丈夫麥特(Matt)收到了一封來自加拿大的信，裡面的人自稱是他們購買房產的前任屋主，想要告訴他們關於這間房子所有隱藏的秘密，影片後來爆紅獲得150多萬點閱。

前屋主在信中表示，「讓我自我介紹一下，我是麥迪遜家族的最後一個仍在世的成員，這棟房子原本屬於麥迪遜家，我是在這棟房子中長大的，想告訴你們一些關於密室，與你們買房時不會知道的祕密」。

寇特妮與丈夫跟著信上的線索，果然在客廳壁爐上方發現了一個秘密酒櫃，裡面擺滿了陳年好酒，還在浴室中找到隱藏房間，由於該空間看起來非常陰森，被他們認為是家中最恐怖的地方。

像在拍尋寶片　夫妻驚見一戰軍服

這對夫妻還在家中發現了各種骨董物品，包含來自19世紀的音樂盒，或是來自一戰時期的舊軍服。多樣發現讓許多網友直呼「好像在看尋寶片」、「好羨慕你的房子，我好喜歡」，還有許多網友認為，前任屋主特別來信的行為讓人感覺「詭異又貼心」。

關鍵字：老屋密室前任屋主古董祕密房產雲房產

