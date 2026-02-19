驚！台南5行政區最貴預售案　單價全站5字頭

▲根據實登統計，2025年台南各行政區最高單價統計，前5名全面站上「5字頭」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

信用管制下，台南房市高價交易仍具支撐，根據實登統計，2025年台南各行政區最高單價統計，前5名全面站上「5字頭」，其中，東區由指標案「浩瀚無極」以每坪69.35萬元奪下年度冠軍，成為台南最高單價王。

根據實登統計，台南目前房價天花板為2024年8月，由預售案「浩瀚無極」在第七波信用管制前創下的69.78萬元，迄今尚未被超越。

而去年台南各區最高單價排行榜，冠軍也由「浩瀚無極」蟬聯，最高價為69.35萬元，前三名分別為北區「成大之森」以每坪60.06萬元緊追在後，以及中西區的「艾美御之苑」，凸顯蛋黃區與品牌仍是買方願意出手的關鍵。

龍閣廣告執行副總經理陳雨利表示，東區、北區、中西區等傳統蛋黃區，開發腹地有限，憑藉稀缺性與生活便利性撐起價格，各區預售屋成交榜首的建案，地點多為該區域首選、產品規劃及品牌力均具有相當口碑。

▲台南2025年各區最高成交單價排行。資料來源：實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，近年受重大建設與交通題材帶動的歸仁區也躍升房市高價交易熱區，「達麗世界仁」最高成交單價達每坪54.01萬元；至於人口基數大、生活機能成熟的永康區，則由「遠雄山禾」以每坪52.6萬元擠進前段班。佘光宗說：「高價買盤不再只集中市中心，正逐步向具備機能與題材支撐的外圍區域外溢，像歸仁、永康均雙創區域新高價。」

陳雨利分析，雖有信用管制，但現階段台南市各區土地價格仍居高不下、屢創新高，而且各項建築成本節節攀升，又有土方之亂，造成建商遲遲不敢開工，未來新案成本只會越高，房價愈跌不易。

