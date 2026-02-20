ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃「捧千萬頭款」想買房卻四處碰壁

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃「捧大筆現金」想買房卻四處碰壁。（圖／翻攝自Instagram）

▲女子透露買房時因為職業，遇到許多困難。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名年收入高達40萬澳幣（約台幣847萬元）的女子，決定購買一棟房子，雖然擁有超高收入，身為脫衣舞孃的她卻因為職業的關係，導致買房時面臨許多困難。

年收千萬難買房　女因為職業受挫

澳洲媒體報導，36歲女子艾蜜莉(Emily Mai)2019年在墨爾本市買下一棟房子，售價為640,000澳幣（約台幣1355萬元），雖然房子價格不菲，但對於高收入的她來說，首付款完全沒有問題，然而要申請貸款時卻發現，因為職業的關係面臨困難。

艾蜜莉表示，身為脫衣女郎的她如果沒有抵押貸款經理人的幫助，根本不可能獲得貸款批准，「雖然我的收入一直很穩定，但是我的抵押貸款經理人卻告訴我，我不可能從四大銀行獲得貸款」。

小型銀行點頭　女子順利進軍房市

艾蜜莉後來從一家規模較小的金融機構獲得貸款批准，才順利成為一名屋主，她委屈表示，「盡管性工作是合法的，仍然在很多地方受到歧視」。

雖然在獲得貸款方面曾遇到困難，但她還是很高興自己能夠進入房地產市場，「我很多朋友雖然也收入很高，但他們很難存到錢，我覺得自己很幸運，能夠存錢買房」，為自己和家人的未來做好準備。

