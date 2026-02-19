高雄人口跌破272萬人　1區年減2175人「房價成元凶」

▲高雄市人口數跌破272萬人，比前一年減少1.2萬多人，人口持續負成長。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市最新人口數跌破272萬人，比前一年減少1.2萬多人，人口持續負成長，但各行政區「冷熱有別」。房仲統計，人口流失最嚴重的前3大行政區，分別為鳳山區年減2175人、苓雅減少2110人、三民減少1460人，清一色為傳統人口大區與核心市區。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市最新人口數跌破272萬人，比前1年減少1.2萬多人，人口持續負成長，根據高雄市民政局統計，2025年人口流失最嚴重的前3大行政區，分別為高雄人口最多的鳳山，年減2175人、苓雅減少2110人、三民減少1460人，多為傳統人口行政大區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從居住成本與房市環境觀察，去年一整年房市籠罩在限貸令，對鳳山區等房價增壓及高總價蛋黃區，承壓感受相對明顯，在貸款條件趨嚴的情況下，外來投資型買盤動能轉弱。

而對在地自住客群來說，高房價區段的購屋門檻也逐步墊高，越來越難跨越，人口與買氣動能，因此轉向總價相對親民、生活機能成熟的剛性需求區域。

▲ 2025年高雄市各行政區人口變化排行。資料來源：高雄市民政局。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄人口並非全面退潮，從成長面觀察，北高雄與產業導向區域人口持續正成長。去年人口增加最多的前3名，依序為仁武增加1355人、楠梓增加1209人、橋頭增加670人，多與產業園區、科技題材以及新興重劃區推案帶動，顯示人口正往「就業導向、總價相對親民」的區域移動。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，高雄人口負成長已是長期趨勢，過去民眾偏好市中心、成熟蛋黃區，如今，在房價高檔、貸款條件趨嚴的情況下，居住選擇往「總價負擔得起、通勤可接受」的區域外移。

林祺博表示，像仁武、楠梓、橋頭等人口成長區，多半具備產業園區、科技題材或新興重劃區支撐，加上產品以首購與自住為主，坪數與總價更符合年輕族群與小家庭需求，「不一定要住蛋黃區，但要買得起」，成為當前購屋與設籍的重要考量。

林祺博提醒，人口結構的改變，將加速市場分化，未來高雄房市表現，關鍵不再只是地段，而是是否具備就業機會、交通便利性與合理總價3大條件。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！