砸千萬買房入住後卻愈來愈醜　女自拍意外發現「房子害她生病」

美國俄亥俄州一名女子和丈夫買下價格划算的房子，本來以為是美夢成真，沒想到住了幾個月後，自拍時發現自己的模樣變得愈來愈醜，才發現房子其實有嚴重黴菌問題，導致生病。

花千萬買房竟變醜 女入住新家眼紅出血

28歲女子莎拉(Sara Smith)在網路上分享，她和丈夫存了很多年的錢，後來花費40萬美元（約台幣1263萬元）買房，終於在2024年4月搬進夢想已久的新家，然而入住後發現夢想房居然害她生病。

莎拉自拍時發現自己變得愈來愈醜，眼周周圍突然變得紅紅的，後來甚至發癢出血，她原本以為只是普通發炎，好奇把影片分享在網路上詢問網友意見，沒想到有網友指出，她的狀況有可能是隱藏在房子中的黴菌造成。

掀開地毯全是黴 夫妻嚇到急搬家

莎拉在網友的提醒之下，找專家為房子進行黴菌檢查，驚訝發現家中幾乎每個房間都有水漬，尤其是把地毯掀開時，發現上面全部都是黴菌，把她和丈夫嚇壞。

這對夫妻後來不得不暫時搬出恐怖房子，被迫丟掉大量珍貴物品，由於保險沒有幫忙支付清除黴菌費用，他們又自費花了10,000美元（約台幣31萬元）給一家修復公司，目前只能暫時住在爸媽家中，耐心等待房子能再重新入住的那天。