都更沒地方住？中繼宅「大房型」不夠　蔣萬安令2個月內重改配置

都更沒地方住？中繼宅「大房型」不夠　蔣萬安下令2個月內重改配置

▲▼北市社宅保留5％作為都更中繼宅，但真正需要的家庭大房型不足。蔣萬安裁示都發局2個月內重新規劃中繼宅房型配置。（圖／台北市政府）

▲北市社宅保留5％作為都更中繼宅，但真正需要的家庭大房型不足。蔣萬安裁示都發局2個月內重新規劃中繼宅房型配置。（圖／台北市政府）

記者董美琪／綜合報導

北市推動都市更新，為協助原住戶就近安置，現行規劃將社會住宅5％作為中繼宅使用。不過信義區里長反映，現有保留房型與實際需求落差大，最需要的三房型數量不足。市長蔣萬安已裁示都發局重新檢討未來中繼宅房型配置。

台北市長蔣萬安日前出席「115年度市長與里長有約－信義區」活動，會中里長指出，社宅保留5％作為都更中繼安置的政策立意良好，但房型規劃未貼近現況需求，導致部分房型閒置，資源使用效率不佳。

大仁里里長蔡桂清表示，大仁里共有8處基地陸續推動都更改建，為信義區公辦都更最多的里別，但目前中繼宅房型配置出現失衡。一房型保留44戶尚未使用，而北市一房型候補人數高達3900多人；二房型保留16戶亦空置，候補數達1908戶。相較之下，真正需求量大的家庭型房型卻供給不足，呼籲市府調整配置。

蔣萬安回應，目前依法規保留社宅5％作為中繼宅，里長反映房型與實際需求不符，若房型保留卻無人入住，等同資源閒置。他指出，原先規劃時可能評估一房型有中繼使用需求，但現況顯示家庭型房型才是主要需求。未來社宅興建及中繼宅保留房型，將重新進行調整與配置。

蔣萬安並裁示，由都發局針對未來社宅中繼保留房型提出重新規劃方案，列管兩個月內完成，並向地方里長說明階段性調整計畫。

都發局長簡瑟芳補充，信義區目前已完成兩處社宅，釋出113戶作為安置用途，另鄰近南港區亦釋出406戶社宅提供中繼使用，兩區合計519戶社宅，皆供都更中繼安置使用。

