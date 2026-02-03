雙北通勤族注意！中興橋引道工程　116年完工動線大變



▲中興橋台北端引道動線改善。（圖／翻攝自台北市工務局）



記者陳香菱／綜合報導

位於台北市萬華區的中興橋，連接了台北市與新北市，是每日車流量龐大的重要交通要道。為改善台北端交通動線，降低對鄰近住宅的影響並促進周邊發展，台北市政府工務局新建工程處推動「萬華區中興橋引道拆除及拓寬工程（含康定路路型調整）」，預計116年9月竣工。

工程計畫：拆除匝道、拓寬引道

新工處工務科科長高銘伸表示，中興橋原下環河南路的引道採180度迴轉設計，對周邊民宅安寧造成影響，且不利周邊發展，為改善交通品質，工程將拆除原匝道並拓寬主橋引道1車道。

高銘伸也提到，完工後，台北市端引道交通動線將重新調整：最外側1線車道直行右轉康定路往南，其餘2線車道左轉康定路往北銜接環河南路。上橋引道的交通動線則維持不變，預期能有效緩解成都路與康定路口的車流壅塞問題。

分階段施工 降低交通衝擊

新工處城西工務所主任詹鎧逸指出，工程採「先建後拆」方式分3階段進行，以減少施工期間對交通的影響。第1階段將進行主線路堤段引道拓寬，完成後調整康定路路型；第2階段拆除原180度迴轉匝道，銜接拓寬後的引道橋梁段；第3階段針對周邊平面道路（雅江街、成都路）進行調整，並復舊周邊步道及貓公園。

施工期間，台北端引道除銜接段施工外，其餘時間維持橋上雙向至少各2線車道通行。成都路平面道路往東（上橋方向）則改為單向通行。施工範圍圍籬將全天24小時佈設，施工時段以日間為主，僅特定項目需夜間施工。後續交通改道資訊將依工程進度適時發布，並透過CMS（資訊可變標誌）提醒用路人注意。

工期720天 交通品質全面升級

新工處表示，這項工程工期為720天，預計116年9月竣工。屆時，中興橋交通動線將更加順暢，周邊民宅居住品質也將獲得改善。用路人行經施工路段時，請留意交通指示，配合改道安排，共同期待萬華區交通環境的全面升級。