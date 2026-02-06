2976坪大基地！嘉市民族國小西側二期公辦都招商　大咖建商來了

▲「民族國小西側公辦都更二期」預計於去年12月底正式公告招商 。（圖／嘉義市政府提供）



記者陳致平／嘉義報導

嘉義市東區垂楊商圈發展成熟，市府日前釋出民族國小西側第二期公辦都市更新基地，坐落於核心精華地段，基地總面積約2,976坪，規模更是第一期的兩倍，預估整體投資金額可超過新台幣50億元，是嘉義市中心近年最大規模的招商指標案。

嘉義市長黃敏惠指出，民族國小西側第一期公辦都更案成果亮眼，第二期公辦都更土地權屬單純且全數為公有土地，具備高度整合優勢與開發潛力。基地周邊緊鄰文化路商圈及成熟的文教生活圈，生活機能完善，是市中心極為稀有且具指標性的開發機會。

都發處處長許懷群進一步說明，本案透過公辦都市更新機制，將結合民間資源與專業，打造結合住宅、商業、社會住宅及公益設施的高品質居住環境，預估整體投資金額可超過新台幣50億元，具高度投資吸引力。

▲嘉義市長黃敏惠率隊北上為民族國小西側二期公辦都更招商。（圖／嘉義市府提供）

此外，市府舉辦的二期招商會現場也吸引眾多如鉅陞國際開發、麗寶集團、國城建設與新光人壽等指標性建設公司以及金融壽險業及不動產開發公會參與。

招商會現場吸引多家大型建商評估興趣，與會業者提問踴躍，焦點鎖定在市府分回房地處分、地下停車場規劃、土方處理及遮蔭率計算等實務執行面。對此，都發處強調，針對招商文件有疑義者，市府將於 2 月 28 日前統一回覆。

▲「民族國小西側公辦都更二期」預計於去年12月底正式公告招商 。（圖／嘉義市政府提供）

不過，面對如此大型的開發計畫，在地網友的看法呈現兩極化。雖然嘉義市政府積極推動建設，且房市實價登錄也顯示當地新案已站上5字頭高價，但部分網友對此感到擔憂，質疑嘉義市的人口基數是否足以支撐高房價，紛紛表示「人口流失卻不斷蓋房」、「房價物價雙漲，對嘉義人真的是好事嗎？」甚至有人直言，「一個人口不到30 萬的城市，如何支撐這種房價？」

然而，另一派意見則持正面態度，看好新地標建築能活化周邊商圈，帶動城市翻轉；但同時也向市府建言，開發時應審慎考量停車空間的規劃，才能確保未來發展的便利性與機能。