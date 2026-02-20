雙北5大預售案逆勢竄紅　3大優勢支撐TOP 1賣破700戶

記者項瀚／台北報導

2025年房市不景氣，但仍有預售案繳出銷售佳績。盤點去年雙北賣出最多戶的預售案，第一名「大同新紀元」狂銷712戶，專家點出3大熱銷主因。另外，主打讓利價掀起熱議的「濱河帝景」、一級品牌建商推出的大案「元利四季莊園」等案也都入榜。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

雖然2025年面對央行第七波選擇性信用管制，房市景氣不佳，但市場也出現鮮明的個案表現差異，還是有一些案子賣得不錯。

《ETtoday新聞雲》委託《591新建案》統計去年雙北交易件數最多的5場新案，每案單年度都賣超過200戶，且由於實價登錄時間差，實際交易件數應會再更多一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025年雙北賣出最多戶的預售案整理（統計時間日：1月15日）。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察本次排行，交易件數最多的是中和區「大同新紀元」，一口氣賣了712戶，等於1天賣了約2戶，且觀察銷售成數也突破5成，在一片房市不景氣中脫穎而出。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔分析，「大同新紀元」繳出銷售佳績，主要有3大因素，分別為身處剛需強勁區、價格適當、重大建設利多在即。

畢務潔表示：「該案位於連城路、錦和路，屬於中和市中心，人口多、剛性購屋需求強，且觀察每坪成交均價78萬元也屬實惠，且又是捷運萬大中和線-連城錦和站（LG07站）聯開案，捷運線預計於2027年底完工通車，具重大交通建設利多。」

▲板橋區「濱河帝景」為2025年的話題建案，甲山林董事長祝文宇一句「讓利價」掀起熱議。（圖／記者項瀚攝）

排行第二名是板橋區「濱河帝景」，去年一口氣賣出431戶，且銷售成數高達近75%。該案也是2025年的話題建案，甲山林董事長祝文宇一句「讓利價」掀起熱議。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「濱河帝景」緊鄰江翠北重劃區，基地位於河岸第一排，水岸景觀成為熱賣關鍵之一，此外雖然每坪成交均價達76.7萬元，但規劃許多小坪數，總價1300多萬元即可入手，低總價仍吸引小資族關注。」

排行第三是位於台北市，文山區「元利四季莊園」去年賣出了284戶，且價格值得關注，該案成交單價達108萬元，最高單價達128.6萬元，創下文山區新高價，震撼市場。

陳炳辰表示：「該案位於木柵，雖然不是文山區中傳統的蛋黃區，但憑藉難得的大基地開發、捷運環狀線南環段建設、北市一級品牌建商加持，仍繳出亮眼銷售成績，但該案開發量體大，仍有不少戶數得持續去化，未來銷售狀況要再觀察。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市