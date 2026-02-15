大掃除恐成奪命陷阱？　快看「4大空間清單」避安全死角

▲農曆春節開始大掃除，要留意「居家意外」的發生。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

農曆春節開始大掃除，要留意「居家意外」的發生，從浴室濕滑跌倒、客廳絆倒，到瓦斯熱水器通風不良導致一氧化碳中毒，意外往往發生在最熟悉、也最容易鬆懈的地方。對此專家彙整「4大空間安全檢核清單」，協助家庭快速自我檢視、降低事故機率。

21世紀不動產彙整「4大空間安全檢核清單」，提供可立即執行的居家安全指南，從收納、動線到設備安全一次到位，協助家庭在過年前快速自我檢視、降低事故機率。

首先是客廳，21世紀不動產表示：「客廳最常待，也是最容易被忽略的風險場，關鍵原則是：地面防滑、邊角柔化、物件固定、危險物上鎖收納。」

21世紀不動產建議：「地毯、踏墊務必選擇止滑材質或加裝止滑墊，避免拖行造成滑倒、絆倒；家具尖角可加裝軟質護角，門框、門邊則可加防夾護條，降低孩童夾傷手指的機率。」

此外，21世紀不動產建議：「收納櫃、展示櫃、電視等高、重、易倒物品，應加裝防傾倒固定裝置，清潔劑、藥品、剪刀等危險物品，則要分層收納並上鎖，避免孩童誤食或受傷。」

第二是廚房、浴室，21世紀不動產表示：「廚房與浴室濕滑高風險，要提防『防跌、防燙、防中毒』3件事，關鍵原則是：動線阻隔、防滑材質、通風與設備安全。」

21世紀不動產建議：「廚房與浴室是家中跌倒事故的高發區，尤其對幼童與長者影響更大。建議在出入口設置安全門欄，浴室與廚房地面全面鋪設防滑墊，瓶罐與清潔用品改為上牆收納，避免放在低處。」

21世紀不動產建議：「瓦斯與熱水器使用安全同樣不能忽視，設備應設置於通風良好的位置，或加裝排氣管，使用前後保持空氣流通。近期也發生多起因通風不良，導致一氧化碳中毒的案例，提醒民眾切勿在密閉空間長時間用火。」

▲陽台與樓梯是高度風險區。（示意圖／記者張雅雲攝）

第三是陽台與樓梯，21世紀不動產表示：「陽台與樓梯是高度風險區，防爬防墜要做在前面，關鍵原則是：欄杆高度、間距管理、樓梯口阻擋、視覺引導。」

21世紀不動產建議：「陽台與樓梯屬於高度風險空間，欄杆高度建議不低於110公分，間距需避免孩童鑽爬，陽台也應避免擺放可攀爬的家具。」

21世紀不動產建議：「樓梯口可加裝孩童不易開啟的安全柵欄，並確保踏階高度一致、照明充足，必要時加裝夜間感應燈與反光貼，降低夜間跌倒風險。」

第四是戶外與附屬空間。21世紀不動產表示：「倉庫、儲藏間應加鎖管理，避免幼童誤入翻找工具或化學用品；庭院水溝、蓄水池、魚塭等戶外水域，也要加蓋或設圍籬，防止孩童跌落。」

總結來說，21世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒，居家意外往往發生在「最容易鬆懈」的時刻，例如大人都在家、以為有人顧，或剛回到家想放鬆時，孩子反而特別興奮，透過收納、動線與設備，把風險從生活中移開，同時用孩子聽得懂的方式，慢慢建立對危險的理解與應對能力。」

