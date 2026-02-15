ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大掃除恐成奪命陷阱？　快看「4大空間清單」避安全死角

▲掃地,做家事。（圖／記者李佳蓉攝）

▲農曆春節開始大掃除，要留意「居家意外」的發生。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

農曆春節開始大掃除，要留意「居家意外」的發生，從浴室濕滑跌倒、客廳絆倒，到瓦斯熱水器通風不良導致一氧化碳中毒，意外往往發生在最熟悉、也最容易鬆懈的地方。對此專家彙整「4大空間安全檢核清單」，協助家庭快速自我檢視、降低事故機率。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

21世紀不動產彙整「4大空間安全檢核清單」，提供可立即執行的居家安全指南，從收納、動線到設備安全一次到位，協助家庭在過年前快速自我檢視、降低事故機率。

首先是客廳，21世紀不動產表示：「客廳最常待，也是最容易被忽略的風險場，關鍵原則是：地面防滑、邊角柔化、物件固定、危險物上鎖收納。」

21世紀不動產建議：「地毯、踏墊務必選擇止滑材質或加裝止滑墊，避免拖行造成滑倒、絆倒；家具尖角可加裝軟質護角，門框、門邊則可加防夾護條，降低孩童夾傷手指的機率。」

此外，21世紀不動產建議：「收納櫃、展示櫃、電視等高、重、易倒物品，應加裝防傾倒固定裝置，清潔劑、藥品、剪刀等危險物品，則要分層收納並上鎖，避免孩童誤食或受傷。」

第二是廚房、浴室，21世紀不動產表示：「廚房與浴室濕滑高風險，要提防『防跌、防燙、防中毒』3件事，關鍵原則是：動線阻隔、防滑材質、通風與設備安全。」

21世紀不動產建議：「廚房與浴室是家中跌倒事故的高發區，尤其對幼童與長者影響更大。建議在出入口設置安全門欄，浴室與廚房地面全面鋪設防滑墊，瓶罐與清潔用品改為上牆收納，避免放在低處。」

21世紀不動產建議：「瓦斯與熱水器使用安全同樣不能忽視，設備應設置於通風良好的位置，或加裝排氣管，使用前後保持空氣流通。近期也發生多起因通風不良，導致一氧化碳中毒的案例，提醒民眾切勿在密閉空間長時間用火。」

▲▼高雄,高雄厝,陽台,深陽台,房價,實坪 。（圖／記者張雅雲攝）

▲陽台與樓梯是高度風險區。（示意圖／記者張雅雲攝）

第三是陽台與樓梯，21世紀不動產表示：「陽台與樓梯是高度風險區，防爬防墜要做在前面，關鍵原則是：欄杆高度、間距管理、樓梯口阻擋、視覺引導。」

21世紀不動產建議：「陽台與樓梯屬於高度風險空間，欄杆高度建議不低於110公分，間距需避免孩童鑽爬，陽台也應避免擺放可攀爬的家具。」

21世紀不動產建議：「樓梯口可加裝孩童不易開啟的安全柵欄，並確保踏階高度一致、照明充足，必要時加裝夜間感應燈與反光貼，降低夜間跌倒風險。」

第四是戶外與附屬空間。21世紀不動產表示：「倉庫、儲藏間應加鎖管理，避免幼童誤入翻找工具或化學用品；庭院水溝、蓄水池、魚塭等戶外水域，也要加蓋或設圍籬，防止孩童跌落。」

總結來說，21世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒，居家意外往往發生在「最容易鬆懈」的時刻，例如大人都在家、以為有人顧，或剛回到家想放鬆時，孩子反而特別興奮，透過收納、動線與設備，把風險從生活中移開，同時用孩子聽得懂的方式，慢慢建立對危險的理解與應對能力。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

關鍵字：大掃除居家安全意外打掃安全21世紀不動產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

櫻花妹「細心使用」成招牌！搬家清出二手物　外國人瘋搶

隨著春天搬家旺季即將到來，許多民眾在整理家中舊物時，往往會清出大批不要的廢棄物，但在現今時代，這些「垃圾」竟能產生意想不到的價值。現在國際市場不再僅僅強調「日本製造」（Made in Japan），而是以「日本二手」（Used in Japan）的名號，在東南亞與中東地區掀起熱潮。

12分鐘前

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

過年團聚當然一定要坐下來好好吃頓飯。每年的團圓飯，不只是吃一頓飯，而是家人情感的匯聚點。對不少人來說，一想到「過年餐桌佈置」，就聯想到凌亂的擺設、五顏六色的紅，甚至要大掃除或換家具，瞬間壓力倍增。

59分鐘前

2萬人搶中央社宅！　2006件「資格不符」遭刷掉

國家住都中心8日公開114年度中央社會住宅審核數據，針對外界關注的社宅申請資格及停車場使用情況，強調中央社宅推動過程完全依循《住宅法》及《內政部興辦社會住宅出租辦法》規範。最新統計指出，114年度收到了22,504件申請案，其中有2,006件遭判定不合格。

1小時前

買不到心儀二手屋！　過來人曝1關鍵：多認識房仲

有不少民眾都認為，買房很看緣分和運氣，近日就有網友好奇，在知名網站上都找不到好的物件，不知道大家都是在哪裡看見心儀的房屋？對此也引來許多人點出關鍵，好的物件通常不會放到網路上，建議可以多看、多認識房仲，「好物件通常都是房仲通知」、「好的通常來不及放到網路上賣」。

2小時前

給兒準備頭期款　老婆投股票「剩一半」慘了！兩派吵翻

準備給孩子的買房頭期款沒了！一名網友近日在臉書社團發文透露，老婆拿給兒子買房的頭期款去投資股票，結果慘賠只剩一半，但兒子非要某一間房不可，導致資金完全不夠用，讓他無奈發問「該怎麼辦？」貼文一出，立刻引爆網友議論，不少人直言，這根本不是房價問題，而是購屋觀念出了問題。

3小時前

吸塵器別收起來！　清潔專家「懶人3妙招」輕鬆大掃除

寒冷的冬天不僅身體活動力降低，冰冷的水溫更讓人對家事望而卻步，許多人想著「該打掃了」卻總是一拖再拖。其實，想讓家裡變乾淨不一定要揮汗如雨，清潔專家指出，只要戒掉增加麻煩的習慣，打掃就能變輕鬆。專家特別分享平時有意識執行的「3大不做清單」，提醒民眾建立機制比努力更重要。

3小時前

為了省錢租雅房　見室友「超噁3行為」超崩潰！過來人勸：快逃

租屋住雅房的話，如果遇到自顧自的室友，房東又不打算插手打掃浴廁清潔，真的讓人很頭痛，一名網友表示，為了省錢選擇租「共用衛浴」的房子，結果卻是悲劇的開始，室友洗完澡不撿頭髮，也不愛沖馬桶，有次半夜起床上廁所，看到有不明液體流出，崩潰到想直接退租。

4小時前

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟：最後一道防線

一位網友分享買房經驗，表示他15年前用800萬咬牙買房、背上700萬負債，如今回頭看，他說房子從來不是為了贏市場，而是在創業失利、投資翻船的人生低谷裡，撐住不被擊倒的最後一道防線。

4小時前

開門狂被電！冬天「觸電擾人」　內行人提防觸6大招

冬天濕度低，常常「觸電」好擾人，尤其是開門的時候。專家提出6大擺脫觸電的撇步，包括多喝水、塗抹乳液、室內使用加濕器、擺放綠色植物、穿著棉及麻等天然材質、升級門禁設備。

5小時前

苗栗「1坪衝上57萬」嚇壞他：誰在買？　大票鄉民秒答

新竹房價外溢效應持續擴大。一名網友近日發現，苗栗竹南的房價竟已站上單坪57萬元的價位，不禁困惑詢問「是誰在買的？」對此，大批鄉民卻不意外，一致回答「竹科人會買！」

5小時前

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

大掃除「常見3錯誤」　專家：第..

咬牙買房or終生租屋？　上班族..

三寶媽砸存款買房後悔：生活品質..

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中..

新大樓輸了！83年老透天2.7..

台灣人「有多愛到日本買房？」　..

房貸越拉越長？房產達人曝「有錢..

仲介當連帶保證人翻車！　7億土..

ETtoday房產雲

最新新聞more

櫻花妹細心使用！搬家二手物　外..

團圓飯有儀式感！紅色比例別超過..

2萬人搶社宅！2006件不合格..

買不到心儀二手屋！　過來人曝1..

給兒準備頭期款　老婆投股「剩一..

清潔專家「親授3招」輕鬆大掃除

為了省錢租雅房　見室友「超噁3..

咬牙買房or終生租屋？　上班族..

開門狂被電！冬天「觸電擾人」　..

苗栗「1坪衝上57萬」嚇壞他：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366