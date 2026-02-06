不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

政府今年將擴大推動自主都市更新政策，內政部規劃修正《都市更新條例》，未來民眾可委託全案管理機構，統籌辦理自主都更相關事宜。內政部預計3月完成政策研討會，4月將修正草案送部務會報通過後，報請行政院核定，再送立法院審議。

內政部22日召開部務會報會後記者會，內政部常務次長吳堂安表示，全國老舊建築比例持續上升，雖可透過修繕維持基本安全，但台灣位處地震帶，仍須以更長遠角度規劃建築更新，確保居住安全。

吳堂安指出，內政部預計自2月起陸續召開自主都更諮詢會議，並於3月6日舉辦「擴大自主都更政策研討會」，邀集六都及各縣市政府、金融主管機關、八大公股銀行、公協會與學研單位參與，就專業整合、財務規劃及管理權責分工等議題廣納意見。

他說，目前老舊建築更新方式包含公辦都更、民辦都更與自主都更，其中雙北地區已有部分自主都更案例，如整宅更新及海砂屋重建，皆由住戶自發組成都市更新會，在專業團隊協助下完成改建，以改善消防不足與結構安全疑慮。

自主都更占比偏低　雙北439件僅22案

內政部國土署主秘歐正興補充，民國108年至114年間，雙北地區都市更新核定案件共439件，其中自主都更僅22件，多數仍由建商主導，顯示自主都更在專業整合與資金籌措上仍具挑戰。

內政部擬修法　降低住戶專業與資金門檻

歐正興指出，若政府能建立更具誘因與彈性的制度，並在案件初期提供前期規劃經費、行政協助及專業團隊支援，將有助降低民眾參與門檻，促進自主都更推動。

他表示，自主都更的核心在於住戶不需與建商分配容積，此次條例修正將開放都市更新會可委託全案管理機構，提供從整合、規劃、設計、施工到登記的一條龍服務。未來全案管理機構也可享投資抵減等優惠，公辦都更也可比照辦理，期盼在3月研討會後，4月完成修法程序送審。

