北市預售單價全進「百萬俱樂部」　北投首超車士林、內湖

▲北投區新案平均單價拉到110.2萬元，一舉超越過去房價更高的士林、內湖。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2025年台北市12行政區預售平均房價曝光，全區站上百萬元大關。值得關注的是，蛋白區北投平均單價拉到110.2萬元，一舉超越過去房價更高的士林、內湖，其關鍵就在於北士科拉抬。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

《ETtoday新聞雲》委託《住展》雜誌統計2025年台北市12行政區的新案平均單價，最高價為大安區每坪172.8萬元，遙遙領先其他區域，蛋黃區身價不敗。

本次統計中12行政區單價全站上百萬元大關，宣告北市正式全面進入「百萬時代」，相對最低價的萬華區每坪均價達101.4萬元。

▲2025年台北市預售案平均成交單價 。（AI協作圖／資料來源：住展雜誌，記者項瀚製作，經編輯審核）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「萬華、內湖、文山等區不脫有老舊住宅或外圍區域的因素，不過出於首都門牌效益，加上都有捷運與商圈機能，實有性價比，甚至有因為房價基期低，未來有走高的空間，畢竟台北市房價鐵板一塊，易漲難跌，這類地帶有其樂觀度。」

陳炳辰進一步指出：「萬華西門町一帶就產生出區域最高價新案『ASTER ONE』，無疑受到地段名氣與交通、生活便利度帶動，而南萬華也被看好未來新的捷運機能與在地的純住氛圍，讓萬華區蛋白不淡。」

陳炳辰接著指出：「內湖區因具備公園綠地多的純住風格，在捷運與內科的優勢，增添自用、置產兩相宜的價值；文山區則擁有景美商圈、木柵文教純住風，以及捷運概念，近期品牌建商大案創下區域高價，均打響文山區房市知名度。」

有趣的是，向來被視為蛋白區的北投區均價達111.8萬元，超越過去房價更高的士林區、內湖區。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「北投、內湖、士林各自區內價差都不小，而北投均價飆升，主要是因推案熱區集中在北士科，該區被視為北市最後重劃區，又有科技題材加持，房價在市場不景氣的環境中仍持續走升，新案單價行情已達120萬元以上，品牌建商、具河岸景觀的個案甚至達140萬元。」

何世昌表示：「士林區雖然每坪均價僅110.2萬元，但區內精華地段個案單價可達150萬元水準，內湖區精華地段個案在去年也創下每坪150萬元新高價，只不過這2區去年在房價基期較低的區域推出新案，例如葫蘆堵、民權東路六段巷內等等，因此拉低平均。」

