老公堅持要買透天厝！她「1原因」拒絕　網給建議：讓對方閉嘴

買房是人生大事，但夫妻雙方若對居住型態意見不合，恐怕會鬧得不愉快。近日一名女網友發文表示，近期跟先生討論買房事宜，她個人偏好大樓，但先生認為透天厝才等於有自己的地，如今雙方遲遲無法達成共識，就讓她懷疑是不是自己想太多。貼文曝光後，引起討論。

夫妻買房沒共識！她憂透天有治安疑慮

這名女網友在Dcard上，以「關於買房是我想太多嗎」為標題發文，提到雖然先生覺得許多新大樓的價格已足夠買透天，但她認為透天容易遭小偷盯上，且因為先生晚上經常不在家，如果住透天，真的會讓她感到相當害怕，所以還是傾向買大樓。

安全顧慮遭無視 原PO嘆：感覺買不成

原PO無奈表示，她試著跟先生提出這些對於居住安全的顧慮，但對方聽完後，都只回應是她「想太多」。但原PO認為，關於人身安全的事情，寧可多想一點、多做預防，也不要發生意外才後悔。由於雙方對於買房的觀點差異過大，所以原PO也不解，真的是她想太多嗎？甚至覺得這房子恐怕是買不成了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以買有社區型的透天，除了進出有保全管制外，內部環境也會比較安全」、「第一次聽到你這種不想買透天的理由」、「我跟你先生的想法一樣，透天才有家的感覺，大樓即使是用買得但還是有種那不是我家的感覺」。也有網友建議，「如果你們沒共識，那可能還是別一起買，或者你們誰出錢多誰決定」、「遇到這種事一律表示，誰出的錢多就聽誰的，哪個人不服就多拿錢出來讓對方閉嘴」。