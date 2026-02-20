ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

跌破眼鏡！　台中年度預售銷冠「1坪要價80萬↑」

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「雙橡園1518」平均成交單價87萬元，最低單價也突破80萬元，銷售逼近9成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年房市進入冷靜期，預售屋買氣下跌8成，統計台中市實價登錄突破百筆的預售個案中，又以「雙橡園1518」、「勤美之真」、「由鉅敘真」3案銷售成數表現最為亮眼，總價最高的預售案則被豪墅「大境雲深」拿下。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察2025年預售交易量表現，若進一步以銷售成數分析，則以「雙橡園1518」、「勤美之真」、「由鉅敘真」3案表現最為突出。

其中，「雙橡園1518」坐落於單元二公益路首排，搭配具高度辨識度的「雙橡園酒店式御邸服務」，成功吸引高資產族群青睞，平均成交單價87萬元，最低單價也突破80萬元，屬於豪宅產品，卻在冷市中，拿下年平均單價、年平均總價、年銷售成數三冠王，價量表現同步穩健，堪稱2025年預售市場最大贏家。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

在超高總價市場方面，大樓部分以「聯聚理安大廈」平均總價1.32億元居冠，該案邀請義大利建築設計事務所 ACPV ARCHITECTS 操刀，帶動單價與總價同步創高，成為七期豪宅市場的重要指標。

值得關注的是，「寶璽天讚」共揭露15筆成交資訊，其中總價破億元交易即達12筆，為中台灣2025年億元級以上豪宅成交筆數最多的預售案，穩坐「億級豪宅成交王」寶座。

不過預售住宅案的總價冠軍，為豪墅案「大境雲深」，成交總價高達1.73億元，稱霸預售住宅市場。

七期資深房仲廖香婷認為：「該案座落單元二重劃區，超過600坪的基地，僅規劃11戶透天別墅，每戶地坪至少60坪起跳，而該區段的住宅用地，成交行情可達7字頭，因此該案每戶光是土地價值，就已經是一棟豪宅的身價。」

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出：「預售市場已步入Ｋ型分化階段，強勢產品仍有人撐場，但弱勢個案幾乎被市場邊緣化。尤其在利率、限貸與總價壓力同步存在下，開價過高、條件普通的案場，只會越等越被比價淘汰。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲預售住宅案的總價冠軍，為豪墅案「大境雲深」，成交總價高達1.73億元，稱霸預售住宅市場。（圖／記者陳筱惠翻攝）

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

關鍵字：台中房市預售屋豪宅大境雲深市場趨勢豪墅雙橡園開發1518公益路銷冠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

個性務實、懂存自備　數據揭12生肖買房冠軍

12生肖購屋人的成交占比曝光，最會買的為屬牛、屬豬，占比超過10%，且連續3年蟬聯冠亞軍。專家表示，屬牛者性格多半執著且務實，普遍有儲蓄習慣，深厚的自備款實力；屬豬展現逆向的投資哲學，在房市不佳時危機入市。

17分鐘前

砸千萬買房入住後卻愈來愈醜　女自拍意外發現「房子害她生病」

美國俄亥俄州一名女子和丈夫買下價格划算的房子，本來以為是美夢成真，沒想到住了幾個月後，自拍時發現自己的模樣變得愈來愈醜，才發現房子其實有嚴重黴菌問題，導致生病。

1小時前

北市預售單價全進「百萬俱樂部」　北投首超車士林、內湖

2025年台北市12行政區預售平均房價曝光，全區站上百萬元大關。值得關注的是，蛋白區北投平均單價拉到110.2萬元，一舉超越過去房價更高的士林、內湖，其關鍵就在於北士科拉抬。

2小時前

一家三口住17坪「又擠又小」雙薪300萬想再買一間！過來人給建議

如果買房後才發現房子的空間、地點不符合要求，該怎麼辦呢？一名網友表示，目前家庭成員為3大1小，雙親年薪為350萬元，3年前買了一間新北兩房預售屋，但現在認為買太小了，猶豫要換3房或再買一戶。對此，信義房屋專家表示，主要還是看夫妻倆的今年規劃，如果還過得去可以再買一間，原先房子就出租。

3小時前

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃「捧千萬頭款」想買房卻四處碰壁

澳洲一名年收入高達40萬澳幣（約台幣847萬元）的女子，決定購買一棟房子，雖然擁有超高收入，身為脫衣舞孃的她卻因為職業的關係，導致買房時面臨許多困難。

3小時前

彰化「北喬南帝」2大鬼樓走入歷史　專家揭整合秘辛

彰化縣長期流傳的都市傳說「北喬南帝」2大鬼樓，終於在2025年正式走入歷史！這2棟曾是彰化市與員林市最繁華的地標，因火災、地震淪為廢墟長達20多年，如今2棟樓的命運大翻轉。

4小時前

住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

因應都市更新與社會住宅政策持續擴大，國家住都中心啟動「2026管理菁英招募計畫」，預計招募50人，其中含10名管理職，其餘為專業人員。招募即日起開放報名，盼吸引具備跨領域能力與領導潛力的人才加入，協助推動國家層級居住政策與城市改造任務。

4小時前

平均1天賣2.3戶　高雄「預售王」靠「All in One」抗寒

高雄2025年預售王出爐！根據實登統計，高雄預售新案單價最高由「郡都巨蛋」奪冠，以單價72.83萬元登上2025年最貴預售王，而買氣最旺則是「中山鉑悦」開賣不到半年已銷售近9成，成為高雄2025年最熱賣新案。

5小時前

年輕人會想買透天？網掀論戰：不好是買不起

買房時你會考慮透天厝嗎？有網友日前指出，少子化加上結婚的人變少，主流大三房或四房住宅也可以住不少人，那家庭人口在三人以下的人還會選擇透天厝嗎？好奇「現在會想買透天厝的人是什麼需求」，對此，有人就認為住透天厝可能有共居需求，且不用像公寓大樓什麼都要跟鄰居共用，且透天厝一層一個功能，想不到哪裡有缺點。

5小時前

跌破眼鏡！　台中年度預售銷冠「1坪要價80萬↑」

2025年房市進入冷靜期，預售屋買氣下跌8成，統計台中市實價登錄突破百筆的預售個案中，又以「雙橡園1518」、「勤美之真」、「由鉅敘真」3案銷售成數表現最為亮眼，總價最高的預售案則被豪墅「大境雲深」拿下。

6小時前

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1..

廚房設計「烘碗機放上面」她不解..

帶客戶看房「發現明顯變化！」　..

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃..

北市最大掛售社區45戶等轉手　..

星級飯店也難逃！房務點名3物品..

內湖109歲平房變金雞母　開發..

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實..

英夫妻變賣家產　全家移居泰國

竹北、湖口「只差一座橋？」全搖..

ETtoday房產雲

最新新聞more

個性務實、懂存自備　數據揭12..

自拍愈來愈醜　女意外發現「房子..

北市預售單價全進「百萬俱樂部」..

一家三口住17坪「太擠了」　雙..

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃..

彰化「北喬南帝」2大鬼樓走入歷..

住都中心擴大徵才！預計招募50..

平均1天賣2.3戶　高雄「預售..

年輕人會想買透天？網掀論戰

跌破眼鏡！　台中年度預售銷冠「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366