跌破眼鏡！　台中年度預售銷冠「1坪要價80萬↑」

▲「雙橡園1518」平均成交單價87萬元，最低單價也突破80萬元，銷售逼近9成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年房市進入冷靜期，預售屋買氣下跌8成，統計台中市實價登錄突破百筆的預售個案中，又以「雙橡園1518」、「勤美之真」、「由鉅敘真」3案銷售成數表現最為亮眼，總價最高的預售案則被豪墅「大境雲深」拿下。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察2025年預售交易量表現，若進一步以銷售成數分析，則以「雙橡園1518」、「勤美之真」、「由鉅敘真」3案表現最為突出。

其中，「雙橡園1518」坐落於單元二公益路首排，搭配具高度辨識度的「雙橡園酒店式御邸服務」，成功吸引高資產族群青睞，平均成交單價87萬元，最低單價也突破80萬元，屬於豪宅產品，卻在冷市中，拿下年平均單價、年平均總價、年銷售成數三冠王，價量表現同步穩健，堪稱2025年預售市場最大贏家。

在超高總價市場方面，大樓部分以「聯聚理安大廈」平均總價1.32億元居冠，該案邀請義大利建築設計事務所 ACPV ARCHITECTS 操刀，帶動單價與總價同步創高，成為七期豪宅市場的重要指標。

值得關注的是，「寶璽天讚」共揭露15筆成交資訊，其中總價破億元交易即達12筆，為中台灣2025年億元級以上豪宅成交筆數最多的預售案，穩坐「億級豪宅成交王」寶座。

不過預售住宅案的總價冠軍，為豪墅案「大境雲深」，成交總價高達1.73億元，稱霸預售住宅市場。

七期資深房仲廖香婷認為：「該案座落單元二重劃區，超過600坪的基地，僅規劃11戶透天別墅，每戶地坪至少60坪起跳，而該區段的住宅用地，成交行情可達7字頭，因此該案每戶光是土地價值，就已經是一棟豪宅的身價。」

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出：「預售市場已步入Ｋ型分化階段，強勢產品仍有人撐場，但弱勢個案幾乎被市場邊緣化。尤其在利率、限貸與總價壓力同步存在下，開價過高、條件普通的案場，只會越等越被比價淘汰。」

▲預售住宅案的總價冠軍，為豪墅案「大境雲深」，成交總價高達1.73億元，稱霸預售住宅市場。（圖／記者陳筱惠翻攝）

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市