年底完工！「台中公園第一排」二期好宅　共享客廳廚房

▲「台中二期好宅」預計可在2026年底完工。（圖／翻攝自台中市政府）

記者李芷萱／綜合報導

在台中市精華地段的「台中公園二期好宅」日前舉行上樑典禮，據了解公園二期好宅按照原定工程進度，預計可在今（2026）年底時順利完工，該案提供兩種房型，並設有8個店舖，完工後會與公園一期好宅串連，共享資源。

台中公園第一排的「公園二期好宅」總工程經費約2.1億元，規劃興建地下1層、地上4層的建築，包含一房型和二房型兩種選擇，一房型有22戶，二房型有2戶，一共24戶，另外該建築透過兩座採光通風塔，讓自然風與光線可進入室內，降低空調使用需求，讓建築達到節能且舒適的居住環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，「台中公園二期好宅」還有設8個店鋪，並導入「Co-living共享生活」概念，在社會住宅內的3樓至4樓有規劃共享客廳與共享廚房，讓住戶隨時可以自在交流，預計完工時間會在今年底。

此外，「台中公園二期好宅」基地地點位於台中市東區核心，北側臨榮富街、西側臨雙十路一段，周邊有一中商圈、中友百貨生活圈，交通和生活機能都相當便利，未來完工後也會串連提供800戶居住單元的「公園一期好宅」，兩案將可共享社區資源。

台中市政府也表示，預計在年底完工的除了「公園二期好宅」，「西屯市政好宅」也計畫在今年完工，「烏日高鐵好宅」、「太平育賢三期好宅」和「南屯建功5號好宅」三處社會住宅則是估計在今年上半年進行聯合招租，並於年底前讓民眾入住。