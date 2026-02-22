日均賣出1.5戶！　高雄中古屋交易「最熱1條街」大洗牌

▲房仲統計實價登錄資料，盤點去年10大熱門購屋路段，出現大洗牌，三民區民族一路成去年交易冠軍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制下，高雄買氣冷颼颼，多只剩剛需出籠購屋。房仲統計實價登錄資料，盤點10大熱門購屋路段出現大洗牌，其中，三民區民族一路成去年交易冠軍，平均1天賣1.5戶。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構統計實價登錄資料，盤點高雄市2025年中古市場熱門交易路段，三民區表現最亮眼，不僅由民族一路、大豐二路包辦冠亞軍，前10名中更強勢搶下3席。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，三民區發展較早，區域生活機能成熟，也是高雄人口最密集的居住重鎮，因此自然有不少路段上榜。登上冠軍寶座的民族一路作為貫穿南北高雄的交通要道，沿線產品選擇多元，商業與生活機能亦相對齊全，平均1天就成交1.5件，買氣相當熱絡，成為房市交易熱區。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，同樣上榜的亞軍大豐二路，位於三民區，生活圈相當成熟，購屋需求穩定，總價帶普遍落在首購族可負擔區間，即便市場轉冷，仍能持續吸引剛性買盤進場。對於預算有限的民眾，房價相對友善，綜合房價、生活機能、交通等條件，成交量大也相當合理。

▲高雄市中古市場2025年十大熱門交易路段。資料來源:高雄市地政局、住商機構彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

第七波信用管制後，高雄中古市場明顯回歸自住基本盤，有量的路段，幾乎都具備低總價、生活機能成熟2大特性。陳揚智表示，第三名位於苓雅區憲政路，因有新成屋交屋潮，成交價落在3字頭，房價相對親民，帶動區域成交量大增。

賴志昶補充，榜單中除傳統蛋黃區外，楠梓、小港等蛋白區也佔據不少席次，如楠梓區的加昌路、後昌路及小港區的松園六路等，主因是這些路段多具備鄰近工業區、產業園區的就業人口紅利，且周邊商圈發展已具規模。

近年高雄房價高漲，市區單價動輒4、5字頭，賴志昶說：「對於預算有限的首購族或小資族來說，具備較高的CP值，因此即便在市場進入盤整期，這些具備基本面支撐的路段，交易量能依然維持不墜。」

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！