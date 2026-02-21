ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

忙了一輩子！55歲媽「想退休被阻止」　26歲女兒：先幫我買房

▲▼ 母女,吵架,女兒,媽媽,母親。（示意圖／CFP）

▲母女為了買房問題起爭執。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

房價逐年攀升，造成愈來愈多年輕人沒有能力自己買房，往往需要爸媽的幫忙。然而國外一名母親在網路上分享，已經55歲的她很想退休，卻一天到晚被26歲女兒給壓力，希望她別急著退休，再多賺幾年錢幫忙買房。

單親媽辛苦養女26年　想退休卻被逼幫忙買房

這名母親在國外論壇Reddit上發文，身為單親媽媽的她靠著自己的努力，辛苦養大女兒，女兒如今已經26歲，她本以為自己可以為退休做準備，以後可以好好休息，然而過去幾年來卻一直被女兒逼迫要存更多錢。

女子表示，「為了讓女兒過上好生活，我同時做好幾份工作，犧牲假期，放棄買奢侈品，讓女兒在成長過程中什麼都不缺，我從來沒有要求她要回報我什麼，只希望她能成為一個有責任感、獨立的人，結果呢，她卻一直逼我存錢，要求我幫她買房子」。

辛苦一輩子卻換來指責　網友力挺單親媽

女子表示，她認為辛苦多年的自己，如今值得去過她想要的平靜生活，所以拒絕，沒想到女兒得知後暴怒，罵她是一個自私的媽媽，讓她非常傷心。

貼文曝光後，許多網友安慰這名母親，「別上當，她那樣講只是故意要讓你內疚，讓你繼續工作幫她買房子」、「感覺你女兒不知感恩，還很自以為是，單親媽媽因為覺得虧欠孩子願意不停地付出，現在是該停止的時候了」。

