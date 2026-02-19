你不知道的台北101！最初設計「只蓋59層」　驚人土地現值曝光

▲霍諾德成功徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，讓這座世界地標再次成為話題。房產專家何世昌發文，揭露台北101鮮為人知的祕史，從最初規劃的「三棟大樓」，到阿湯哥曾被拒於門外，多項趣聞引發熱議。

從三棟變一棟：101層隱含「再創高峰」巧思

何世昌指出，台北101最初名稱為「台北國際金融中心」，規劃初期並非單一摩天大樓，而是三棟建築。最初設計僅預計興建59層，後來歷經多次變更，最終才定案為一棟101層的建築。

其101層的數字除了象徵突破100分的現況，更有「再創高峰」的意涵，正如台積電縮寫使用小寫「t」有著異曲同工之妙。此外，當年招標條件之一，便是高度必須超越當時的最高樓「新光摩天大樓」。

蟬聯全台地王！每坪公告地價逼近700萬

作為台北地標，台北101在房地產界也具備驚人數據。自2014年起，台北101已持續蟬聯全國「地王」，最新公告土地現值每坪約698.2萬元。其辦公室租金行情每坪約介於4千至5千元，水準高出一般住宅租金達200%。

▲台北101大樓。（圖／記者林昱均攝）

特別的是，101大樓不僅擁有台灣首個「立體商標權」，內部更設有先進的負壓垃圾處理系統，可將B2到84層的垃圾直接破碎並集中處理，展現高度科技化。

阿湯哥曾想爬卻被打槍 包商老闆搶釘頂層模板

關於攀爬趣聞，除了此次霍諾德的挑戰，過去「法國蜘蛛人」羅貝爾曾獲准攀爬，但因天候因素耗時4小時才完工。令人意外的是，好萊塢巨星湯姆克魯斯在拍攝《不可能的任務3》時，原計畫安排攀爬台北101的橋段，卻因申請遭台灣單位拒絕而作罷。

何世昌還分享，當年興建至頂層時，包商老闆為了紀念歷史一刻，特別讓員工放假，由自己親自釘下第101層的模板，足見這棟建築對工程人員的非凡意義。