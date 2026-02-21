女傳房間照問ChatGPT裝潢建議　AI「神點一招」網狂讚：超喜歡

▲女用AI幫忙改裝潢。（圖／翻攝自TikTok／lifebytheparsons）

記者李振慧／綜合報導

人工智慧不只能用來聊天，還能幫忙給房間布置建議，英國一名母親上傳房間照片給ChatGPT，請AI幫忙給布置建議，沒想到成功讓她在不用花大錢的情況下，簡單就把原本感覺很平淡的房間升級。

不花大錢也能變高級 她照AI建議改造房間

居住在英國肯特郡的女子在網路上分享，如何透過ChatGPT建議，輕鬆讓房間變得更有質感。她表示，她拍下房間照片，並上傳到ChatGPT上，詢問房間內還可以加什麼東西，沒想到AI建議她，把床後方的牆壁換個顏色，還附上完成後的示意圖。

女子對AI的建議十分滿意，馬上就和丈夫動手對房間進行改造，只見她把床後方的白牆漆上漂亮的橄欖綠，整個房間立即看起來煥然一新，而且不需要花什麼錢。

影片曝光後獲得許多網友大讚，「天啊，我愛死這個設計」、「我家客廳也是用同一個方法，正在等新買的沙發送來」、「好喜歡，粉紅色和綠色意外很搭」。