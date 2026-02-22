ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅。（圖／翻攝自Reddit）

▲男子分享結婚前後家裡變化。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子分享，開始和妻子一起生活後家中裝潢風格的變化，只見男子的家原本風格十分簡潔，很有男子單身公寓的氛圍，然而有了女主人後，家中四處開始充滿植物，宛如都市叢林的風格在網路上爆紅。

結婚前後差超大　簡約宅變文青森系風

這名男子在國外論壇Reddit上分享，自從娶了對綠色植物癡迷的妻子後，家中裝潢風格也跟著大變，並附上一系列家中改造前後照片，看起來完全不像是同一間房子。

Before/After getting married to a gal with a minor plant disorder
byu/snacky99 inmalelivingspace

貼文中可看到，男子原本住家風格十分簡潔，主要色系採取低調的黑白灰，只有某些單品會挑選比較亮眼的顏色，達到畫龍點睛的效果，然而和妻子同居之後，家裡從簡潔風搖身一變成森系文青風格，到處充滿了植物。

貼文曝光後獲得8萬多網友分享，男子家的風格引發兩派網友討論，有網友十分喜歡男子家現在充滿植物的風格，稱讚妻子讓原本單調的家變得更溫馨、有個性，但也有網友批評植物有點太多，感覺不好照顧且會招來蚊蟲。

關鍵字：家裝植物裝潢都市叢林森系風夫妻結婚房產房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

