鋼條墜落「擊穿民宅」插爆房門　天花板破洞驚險一幕曝光

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島蘇林海灘（Surin Beach）附近的一處豪華公寓工地發生鋼條掉落事故，一根長型鋼條直接插進鄰近民宅內，貫穿天花板，甚至把屋內木門擊破，造成嚴重損壞。鋼條墜落處正好是一家人經常待的地方，所幸事發當下無人聚集在此，奇蹟般逃過一劫。

The Thaiger報導，事發時間約在晚間8時左右，根據女屋主事後在社群媒體發布的影片，巨大的鋼條硬生生貫穿天花板，直直插進屋內，現場一片狼藉。屋主心有餘悸地說，鋼條墜落處正是家人平時聚集聊天的位置，所幸事發當下「運氣好」沒人在場，否則後果不堪設想。

屋主稱，肇禍的是住家旁的高層公寓建案工地，且這已非首次出包，先前就曾發生過工地廢水滴落在她的車上，沒想到這次發生更嚴重危險的事故。

根據當地媒體Phuket Hotnews，屋主已向警方報案，員警隨後也前去調查瞭解狀況。據信此豪華公寓項目的一名代表與屋主見面，但雙方談話內容並未對外公開。

此事曝光之後，網友紛紛痛批這是罔顧人命，也有人呼籲對承包商等相關單位採取嚴厲措施，「連待在家裡都不安全」、「居民的安全何在？究竟還要有多少無辜的人因為建築事故傷亡？政府官員最好有所作為」。