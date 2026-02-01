走路3分鐘到Y3！「文山木柵案」簽約　預計2032年完工



▲「文山木柵都更案」簽約。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住宅及都市更新中心在26日與將捷集團完成台北市「文山木柵都更案」簽約。此案將興建兩棟住宅大樓，總投資金額達37.89億元，預計2032年完工，為木柵地區注入全新生活樣貌。

三分鐘到捷運 便利宜居新門戶

住都中心指出，「文山木柵案」基地位於台北市文山區秀明路一段、木柵路二段與久康街交界，緊鄰久康公園，距離捷運環狀線Y3站僅約150公尺，步行3分鐘即可抵達。基地面積約6,000平方公尺，規劃建設1棟26層住宅大樓、11間店鋪，以及1棟15層社會住宅與團體家屋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠化串聯公園 全齡樂活社區

此案整合周邊木柵公園與久康公園，設計以台灣原生植物為主，並延伸綠化至建築本體，透過陽台與立體綠化，打造舒適的自然步行空間。全區以「全齡友善社區」為核心理念，結合公共交流空間與專業照護服務，促進世代互動，支持在地健康老化。

鄰地整合突破 街廓開發再進一步

國家住都中心表示，將捷集團自去年11月獲選為最優申請人後，積極與鄰地地主溝通，目前9戶私地主中已有8戶同意參與，朝向完整街廓開發邁出重要一步。此案展現公私協力的實質效果，為木柵商圈注入新活力。

響應淨零碳排 打造智慧建築

「文山木柵案」全案以銀級綠建築、銀級智慧建築、新建住宅能效1級及耐震標章為目標，符合2050淨零碳排政策，兼具安全、節能與智慧，成為木柵地區的更新示範。

國家住都中心董事長花敬群表示，國家住都中心過去7年決標了18個公辦都更案F，2026年即將再推出8案招商 (包含5處基地位於台北，2處落在新北，1處在高雄)。

此案是中心成立以來推動的第16個公辦都更案。花敬群也提到，未來將攜手將捷集團，以專業態度與「將」心比心，打造木柵商圈新門戶，實現土地活化、安心安居與地方深耕的三贏目標。