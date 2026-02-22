ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

代銷認「最怕1類人」看房！　網秒懂笑了：會拿捲尺驗屋

▲裝潢進場裝潢到一半。（示意圖／記者陳致平攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名地產專欄作家先前發文分享，曾聽聞房產代銷透露，最怕遇到的客群就是工程師，因為這群人買房不只看外觀與格局，更會針對結構、工法與材料細節徹底鑽研，甚至要求檢閱檢驗報告與出廠證明，專業程度常讓功課做不足的接待人員當場被考倒。

裝潢材料太薄一眼看穿！工程師監工讓工班心驚

地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」在臉書提到，自家正在進行裝修，「工程師」去監工時，竟立刻發現藏在隔間牆內的隔音材料厚度太薄，且材質並非防火耐熱、隔音性較好的「岩棉」。

對此，Sam驚訝表示，一般人根本看不出隱藏在牆內的細節；而她也忍不住笑說，「之前脆上有人PO，有工程師去買蛋糕，看一眼就直接跟店員說，這個蛋糕沒有12吋，因為每天都在看12吋晶圓，那一篇貼文釣出各行各業遇到工程師顧客的各種災情；老實說，看完真的笑出來，因為太真實了。」

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷最怕的人來了！買房討「出廠證明、檢驗報告」

她接著提到，新竹的代銷友人也坦言，最怕遇到工程師看房，因為這群人買房不只看格局與規劃，更會關心建築結構、施工工法與建材細節，甚至會要求看檢驗報告、出廠證明，「如果事前功課沒做足，真的很容易被當場考倒呢！」

網友大讚專業：作弊最怕行家、防雷必備神隊友

針對工程師這種「科學驗證」的看房風格，網友們表示高度認同與佩服，「作弊的最怕行家」、「行家必然如此，裝潢與結構學問真的很大」、「身為房仲想認識這樣的工程師，可以督促自己精進」、「聽說工程師驗屋真的會拿捲尺一個一個量尺寸」。

另外，不少過來人也直呼，「真的時不時要自己監工，問題真的超級多」、「我多問兩句就被木工討厭了」、「平民被偷工減料只能乾瞪眼」。

．「地產秘密客 Ting & Sam」授權引用。

關鍵字：工程師買房代銷裝潢驗屋

