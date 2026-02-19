桃園中壢、平鎮蓋2社宅　600戶估2031年完工

▲平鎮游泳池將改建為社會住宅。（圖／翻攝自桃園市政府）

記者李芷萱／綜合報導

桃園市政府近日兩大社會住宅指標案例分別位於中壢區和平鎮區，兩案合計規劃600戶居住單元，目前已經進入招標階段，預計在今（2026）年第一季決標後進入設計階段，預計可以開放民眾申請入住時間是2031年。

據了解，位於中壢區的「新明市場社會住宅」是桃園第一個和市場結合的社宅，基地鄰近機場捷運老街溪站，由於原大樓是海砂屋，基於安全會以「先建後拆、原地安置」推動，預計規劃興建地下4地上13層樓的建築，總戶數約140戶，包含一房型和二房型兩種房型，除了市場之外還會有公托中心、長照機構等空間。

至於平鎮游泳池已在去（2025）年4月結束營業，原先在2024年12月有啟動平鎮區運動場館BOT促參前置作業委託服務案，經評估後顯示財務損益平衡不易達成，因此決定改為興建複合型社會住宅。

桃園市住宅處指出，平鎮游泳池基地面積約9,862平方公尺，交通部分距離國道一號中壢交流道不遠，預計規劃460戶居住單元，包含一房型、二房型和三房型等三種房型，並且會設置公托中心、長照機構和運動空間等，與新明市場社會住宅預計可以提供約600戶居住單元。

此外，同樣是海砂屋建築的「正光花園新城」是桃園第一件公辦都更案，歷經多年整合，終於在近日成功招商，預計在2028年啟動拆除與重建，並規劃興建3棟地上24層、地下4層的建築，估計完工時間會是2032年完工。桃園市住都中心也期望在「正光花園新城」都更案後，能加速推動其他海砂屋或震後受損建築的更新，讓民眾有安全的居住環境。

▲新明社會住宅是社宅結合市場。。（圖／翻攝自桃園市政府）