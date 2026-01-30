預售屋「精裝修」風潮再起　專家示警：當心房價灌水

▲不少建商為縮短猶豫期，除打出低於區域行情價的策略外，「精裝修」更成為核心賣點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在政府房市管制措施與買氣觀望情緒交織下，近期預售市場出現微妙變化。不少建商為縮短猶豫期，除打出低於區域行情價的策略外，「精裝修」更成為吸引首購族與置產客的核心賣點。

這股「精裝修」風潮，正重新定義建商與購屋者之間的「讓利」關係。過去傳統預售屋多以「毛胚」或「標配」（僅附廚具、衛浴）交屋，但近期建商加碼提供天花板、冷氣、系統櫃甚至是全屋裝修來搶市。

富華新房研所品牌行銷總監王鈞生表示：「目前台中房市以自住型買盤支撐，建商透過贈送精裝修及冷氣，因為買房後最痛苦的是動輒上百萬的裝修費，主打『一卡皮箱入住』，也可以減少交屋裝潢陣痛期，對購屋族很有吸引力。」

代銷業者莊奇庭則認為：「目前在實價登錄的壓力下，建商不願直接調降每坪單價，透過贈送高價值裝修，實質達成讓利效果。在預售市場步入修正期的當下，精裝修確實是首購族的福音，能有效縮短圓夢距離。」

莊奇庭說：「但購屋者仍應回歸地點、格局、建商品牌等基本面，精裝修是錦上添花，而非雪中送炭，才能在房市寒冬過後依然保值。」

不過值得留意的是，隨著精裝修成為競爭手段之一，未來購屋族在比較市場同質產品時，查詢實價登錄未必會有明細備註，因此就得特別留意個案單價真實性。

▲目前在實價登錄的壓力下，建商不願直接調降每坪單價，透過贈送高價值裝修，實質達成讓利效果。（圖／記者陳筱惠攝）

