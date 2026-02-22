買房真的會帶財！女剛入厝「聽朋友的話買彩券」　爽中300萬大獎

▲女才剛買房就中大獎。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女子購買刮刮樂後，幸運贏得10萬美元大獎（約台幣315萬元），她領獎時開心表示，近來才買了一棟新房子，沒想到就贏得大獎，「這筆獎金來的正是時候」。

買新房帶財運 女子刮中彩券大獎

居住在夏洛特市(Charlotte)女子布萊克(Yolanda Black)向北卡州樂透官員表示，她最近剛買下一棟房子，經過當地商店Cigarettes & More時，想到有朋友告訴她買新房子會帶來新財運，所以買了一張價值20美元（約台幣631元）的Stacks of Cash彩券碰碰運氣。

Yolanda Black of Charlotte said the timing works out perfectly for her after she won the first $100,000 prize in the Stacks of Cash scratch-off game. “I just bought a new home,” she said. Black bought the lucky Stacks of Cash ticket from Cigarettes & More on Pineville-Matthews… pic.twitter.com/FF0Wje7pBH — NC Education Lottery (@nclottery) January 13, 2026

布萊克表示，沒想到朋友說的話竟然成真，當她發現自己刮中大獎時，當場興奮在店內跳了起來，「我跳了起來，立刻打電話通知先生」。

布萊克後來抵達樂透總部領取了獎金，她選擇一次領取而非分期，扣稅後獲得72,016美元（約台幣227萬元）獎金，計畫用來添購新家具。