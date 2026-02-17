台中3社宅3月招租　共621戶供3種房型

▲烏日高鐵社宅將招租。（圖／翻攝自台中市共好社會住宅）

記者李芷萱／綜合報導

台中市政府近日宣布，三處已完工社會住宅「南屯建功5號社宅」、「烏日高鐵社宅」和「太平育賢三期社宅」預計在三月進行聯合招租，三處估計可供621戶居住單元，如民眾有意願申請，務必把握時間。

「南屯建功5號」社會住宅基地位於南屯區，規劃興建一棟地上13層地下4層住宅，包括1房型38戶，2房型52戶，3房型11戶，其中包括5戶無障礙房型，總共提供101戶居住單元，並且有提供共166戶汽、機車位，該案位於嶺東商圈，鄰近南屯交流道、74號快速道路，烏日高鐵站等，交通和生活機能都相當便利。

「太平育賢三期」社會住宅位於太平區，規劃三棟地下3層地上12層的大樓，除提供1房型81戶、2房型169戶共250戶居住單元，還有設置托嬰中心、親子中心等，且緊連育賢一期及育賢二期，可共享社區資源。

「烏日高鐵」社會住宅基地則位於三榮路二段、三榮十路交叉口附近，規劃興建地上15層地下3層之建築，一共270戶居住單元，提供1房型、2房型及3房型三種房型供民眾申請。烏日高鐵社宅鄰近捷運站、台鐵、高鐵，周邊還有醫院、學校和公園綠帶等，具有豐富的生活和交通機能，近年人口持續穩定移入。

台中市住宅處表示，三處社宅將在3月開放民眾申請，有關申請的作業期程將會公布在相關網站，如果民眾有意願申請社會住宅，請密切留意相關資訊，若有申請問題，可洽台中住宅發展工程處網站或台中市社會住宅17租網站。