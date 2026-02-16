居家5招迎富送窮！　「馬桶刷乾淨」輕鬆招好運

▲居家風水可能會影響運勢。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者李芷萱／綜合報導

有不少民眾相信，居家風水和運勢息息相關，命理專家湯鎮瑋就整理出5個實用的「迎富送窮」小撇步，包括保持客廳明亮、將廁所要打掃乾淨，大家可以趁過年期間進行居家清潔和調整，只要簡單幾個步驟就能提升自身的運氣、新的一年好運連連。

湯鎮瑋表示，「迎富送窮」第一步要做的是「引陽氣」，重點就在客廳，如果客廳的自然採光充足，就已先滿足第一要件，但若受限於房屋格局或預算不足，也能用其他方式補強，像是在客廳長時間開一盞燈，維持空間明亮，或在適合的位置擺放鏡子，但要避免正對任何一扇門或落地窗，最後一個是也能利用掛畫，例如向日葵、明亮色系的山水畫，都有加分的效果。

第二步是「聚財氣」，例如客廳的明財位是進門的45度角，若是「見空」例如走道、窗戶柱子等都意味有破、缺、缺，聚財能力相對較差，最好是有一個角落可以「聚氣」，假如見空也不用擔心，可以擺放一些開運或招財物補強。

第三步是「除穢氣」，湯鎮瑋表示，廁所的乾淨與否很重要，因為廁所是負責排出穢氣的地方，如果很髒，民眾的整體運勢容易受到影響，尤其一定要把馬桶刷洗乾淨刷亮，是不用花錢也有效開運的方法。

第四步是避免「煞氣」，湯鎮瑋提醒「廚房三寶」也就是爐灶、水龍頭和冰箱擺放位子要注意，如果形成「水火相沖」，例如爐灶旁邊是水龍頭、煮飯時後面是水槽、冰箱對到瓦斯爐等，容易引發破財、口舌是非或感情問題，可擺一些黃金葛或五色水晶化解。最後一步是「旺宅氣」是和地基主有關，如果入宅時已有拜過之後就要持續拜，可選三大節日或五大節日敗，如果因工作或個人因素無法拜，也可考慮以超度地基主方式處理。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。