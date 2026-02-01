「隱形冠軍」火力全開　豪砸12億一口氣標下嘉義廠房

▲新德科技位於嘉義大林鎮的廠辦以及2筆土地，因「拍賣抵押物」強制執行，去年進入法拍市場。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

新德科技位於嘉義大林鎮的廠辦因「拍賣抵押物」強制執行，去年進入法拍市場，日前在四拍拍定，得標人巧新科技有「隱形冠軍」之稱，以12億元一口氣拍下新德科技位於大林的2筆工業地、廠房，為嘉義近5年最貴法拍成交價。專家表示，成交單價符合區域行情。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

新德科技是1998年成立類比、混合訊號IC設計公司，定位為fabless（無晶圓廠）路線，根據法院筆錄顯示，新德位於嘉義大林鎮的廠房、2筆工業地，因「拍賣抵押物」強制執行淪為法拍，21日四拍出現新買家，一口氣把3筆土地、廠房全部打包帶走。

新買家為巧新科技為台灣著名的「隱形冠軍」，為知名上市公司，公司總部位於雲林，為全球第二大、台灣最大的汽車鍛造鋁圈供應商，標下的2筆土地，分別為4992.7坪、2.61億，1863.2坪、1.01億得標。



以及新德位於大埔美園區的廠房，該廠房土地12584.5坪、建物5814.1坪，以8.68億得標，合計共豪砸12.3億元，創嘉義近5年來最貴法拍，若以換算土地單價，單坪6.3萬元。

▲巧新科技為台灣著名的「隱形冠軍」，為知名上市公司，公司總部位於雲林，為全球第二大、台灣最大的汽車鍛造鋁圈供應商。（圖／翻攝自巧新科技官網）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，巧新科技長期深耕製造領域，屬於技術與資本密集型企業，能在法拍市場一次拿下3筆標的，代表公司營運體質穩健、資金調度能力強，「很明確的自用需求。」

透明房訊副總經理陳慧瑜指出，本次3筆土地都位於大林鎮的大埔美精密科技園區內，鄰近嘉義近年最具話題性的地標「佐登妮絲城堡」，也顛覆過去不少人對工業區仍停留在「重汙染、環境差」的刻板印象，若對照當地實價登錄行情，該區土地行情落在5~7萬元，這次拍定價位仍落在合理範圍內。

