廚房設計「烘碗機放上面」她不解！一票曝缺點共鳴：令人火大

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友吐槽，建商把烘碗機被做在上櫃的設計，根本像是沒在做家事的人畫出來的，貼文瞬間引發熱論，有人共鳴，「洗好要放上去的時候，那個水會順著手流到胳肢窩。」但也有人認為，「設計在下面，要我彎腰，那就不要叫我洗碗。」

原PO在Threads直呼，「會把烘碗機設計在上面的建商，全都是一群沒在做家事的臭直男」，就有人也點頭，「還有那片掀蓋，真他X令人火大」、「瀝水下面那片還會整個發霉，超難清，要清潔最裡面還要拿梯子」、「如果有沒放好的盤子，還會飛下來砸臉上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，也有網友表示，「我也是在建商裡面工作的臭直男，設計在上面是對的，因為設計在下面要我彎腰那就不要叫我這個臭直男洗碗」、「下面更不好吧？一直彎腰」、「我覺得很方便，擺下方可能會有較多的蟑螂或蟲蟲危機」、「大學與朋友合租過廚下烘碗機的，一群朋友來吃飯，洗完碗一直彎腰真的很痛苦，個人體驗是上面的好很多。」

其中則有人指出，「這個鍋不是直男要背的，烘碗機做在上面的原因：1. 預算不足（懸吊式跟落地式價差大）、2. 空間不夠」，畢竟如果空間夠，錢也到位，當然可以有其他的規劃，「烘碗機不用，還可以讓你抽出來換洗碗機有什麼不好呢？」