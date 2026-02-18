桃園市社宅「破4000戶」興建中！　還有6案決標待開工

▲位於桃園「後站」的福安安居A在12月正式動土，預計2029年竣工。（圖／國家住都中心）

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。桃園市目前有12案共4210戶在興建進行中。

桃園市目前已經在興建中的案件，包括2024年開工的龜山區的樂善安居，規劃790戶，套房型492戶、兩房型246戶與三房型52戶，預計在2028年完工；在2025年12月正式動土的桃園區「後站」福安安居A，規劃448戶，套房型242戶、兩房型173戶與三房型43戶；蘆竹區大華安居A、B一共規劃225戶，預計2027年完工。

另外還有，大溪區太武安居規劃486戶，已經在2025年3月動工；11月動工的平鎮區湧光安居，規劃239戶，套房型119戶、兩房型72戶與三房型48戶；8月開工的龍潭區上林好室，規劃140戶，套房型77戶、兩房型40戶與三房型23戶，三案都力拼2028年能夠竣工。

除此之外，2024年9月動土的楊梅區埔心安居A，規劃486戶，套房型198戶、兩房型198戶與三房型90戶，落腳埔心公園旁，同時也設置長期照護辦公室，預計在2027年完工。中壢區220戶的過嶺安居、龍安安居都在2025年動工，預估能在2028、2029年完工，還有位於龍岩營區旁的370戶振興安居，預計2028年完工；富台安居310戶也在去年12月開工，預計能在2029年完工。

值得一提的是，桃園區日光安居、八德區白鷺安居、瑞祥安居以及楊梅區的大平安居、埔心安居B、C都已決標待開工。

