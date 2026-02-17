離島也蓋社宅！　澎湖金門逾300戶拚2026、2027年完工

▲金門「金湖安居」社宅預計2027年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／綜合報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。住都中心在澎湖縣、金門縣跟連江縣都規劃了社宅，金門1案、澎湖1案以及馬祖南、北竿各1案。

社會住宅案正在興建中的是澎湖縣的文學好室，基地佔地2249.2平方公尺，位置位於澎湖縣馬公市區，鄰近文澳國小、馬公國中、馬公高中，澎湖體育場也在附近，機能完善。文學好室一共規劃78戶，案件還有設計托嬰中心，套房型60戶、兩房型12戶以及三房型6戶，已經於2023年底開工，目標2026年11月完工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼澎湖馬公市「文學好室」至今仍在興建中。（圖／國家住都中心）

離島第二案是在金門縣金湖鄉的「金湖安居」，2023年底決標後，已於2025年年中開工，案件設計了社區式長照團體家屋、日間照顧服務中心、青創設施，值得一提的是，距離金門尚義機場僅僅需耗時5分鐘的車程，未來將提供225戶住宅需求，也預計於2027年底完工。

另外，住都中心在連江縣的南、北竿也有規劃社宅，包括北竿鄉的「北竿好室」，比鄰北竿綜合運動場，距離北竿機場也只有450公尺，未來將規劃60戶的住宅需求，已於2025年4月決標；其二是位於南竿鄉雲台山邊占地9800平方公尺的南竿好室，戶數與房型都仍在規劃當中。

►►►加入新聞雲LINE好友，最新時事不漏接