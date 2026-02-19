彰化社宅4案興建中！　275戶最快力拼2026年4月完工

▲彰化市學士安居將提供275戶社會住宅。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／彰化報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。住都中心在彰化縣目前規劃與興建中有7案，興建中的包括彰化市的學士安居、和美鎮的德美好室以及員林市的靜修好室A、靜修好室B。

目前住都中心在彰化縣興建中的案件有4件，其一是位於彰化市彰化師範大學旁的學士安居，早於2022年底就開工，該案規劃了托嬰中心、日照中心，總戶數275戶，套房型165戶、兩房型83戶與三房型27戶，力拼2026年4月完工。

另一案則是位於彰化縣和美鎮和美運動公園與德美公園間的德美好室於2024年9月開工，案件規劃了日照中心，總戶數105戶，套房型59戶、兩房型37戶與三房型9戶，預計2028年完工。

▼和美鎮德美好室規劃了105戶社會住宅。（圖／國家住都中心）

此外，2023年10月就決標的員林市的靜修好室A與靜修好室B，分別在2025年10月、11月取得建照，並於11月動工。靜修好室A規劃了商業空間，總戶數72戶，套房型36戶、兩房型27戶與三房型9戶；靜修好室B則是規劃了托嬰中心、活動中心，總戶數108戶，套房型54型、兩房型45戶與三房型9戶，預計將於2027年完工。

最後，彰化目前仍有3案在規劃中，地點分別位於彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠旁的溪湖好室、員林市員林國中附近的南興好室以及二林鎮占地3506平方公尺的二林好室。

