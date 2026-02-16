嘉義縣市蓋社宅　5案近1500戶正在興建！2案仍在規劃

▲民雄鄉福樂安居預計2028年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／嘉義報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。國家住都中心在嘉義縣市規劃興建共計7戶，其中興建進行中的有5案與仍在規劃中的2案。

嘉義縣市目前正在興建中的5案，包括已經於2023年開工的民雄鄉福樂安居，規劃興建630戶，套房型329戶、兩房型263戶與三房型38戶，預計2028年初完工；一樣在2023年開工的嘉義市西區友忠好室，在設計中有規劃托嬰中心，計劃興建144戶，套房型63戶、兩房型54戶與三房型27戶，預計2026年完工。

另外，嘉義市西區的博愛安居也在興建中，規劃總戶數206戶，套房型92戶、兩房型83戶與三房型31戶，預計2026年完工；最後還有在2025年8月才取得建照、動工的安寮好室，規劃總戶數141戶，套房型75戶、兩房型54戶與三房型12戶，預計在2029年完工。

最後一案則是位於嘉義縣朴子市的朴子安居，基地位置比鄰嘉義縣政府，鄰近故宮南院、嘉義長庚醫院，在2025年6月正式動工，規劃將興建376戶，套房型236戶、兩房型116戶與三房型24戶，預計2029年完工。

除了興建中的5案，有2案規劃中，其一是位於民雄鄉的頭橋好室，比鄰民雄工業區、頭橋產業園區；另一案則是位在嘉義市西區台中榮總嘉義分院的港坪好室。

